Hatay'da 50 poliklinikli fizik tedavi ve psikiyatri hastanesi inşa ediliyor - Son Dakika
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Hatay'da 50 poliklinikli fizik tedavi ve psikiyatri hastanesi inşa ediliyor

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Hatay\'da 50 poliklinikli fizik tedavi ve psikiyatri hastanesi inşa ediliyor
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Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Psikiyatri Hastanesi inşa ediliyor. Valilik paylaşımına göre Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan hastane, 50 poliklinik ve 60 hasta yatağıyla hizmet sunacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Psikiyatri Hastanesi inşa ediliyor.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, hastane " Türkiye'de ilk ve tek olma" özelliği taşıyor.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon, ruh sağlığı ve bağımlılıkla mücadele alanlarında önemli bir ihtiyaca cevap vermesi planlanan hastane, kentin sağlık altyapısına da önemli bir kapasite kazandıracak.

Hastanenin tamamlanmasıyla 50 poliklinik ve 60 hasta yatağıyla hizmet sunulması planlanıyor.

Vali Mustafa Masatlı da yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, hastanenin yapım süreci ve planlanan hizmet birimleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yaşanan 6 Şubat ve devamındaki depremlerin ardından Hatay'ın yeniden ihya ve inşa sürecinin yalnızca fiziki yatırımlarla sınırlı olmadığını belirten Masatlı, vatandaşların iyi olma halini destekleyen, sağlıklı, güvenli ve güçlü bir geleceğe katkı sunacak yatırımların da kararlılıkla hayata geçirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
HastaneTürkiyeGüncelSağlıkHataySon Dakika

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