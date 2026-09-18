Hatay\'da depremler sonrası inşa edilen hastane kalp hastalarının il dışına sevkinin önüne geçti

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, açılışından bu yana kalp ve damar cerrahisi ile kardiyoloji alanında verilen hizmet, hastaların il dışına sevkinin önüne geçti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve 5 devlet hastanesi yıkılan Hatay'da, afet sonrasında sağlık altyapısının yeniden güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda inşa edilen 550 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat 2024'te hizmete açıldı.

Tüm branşlarda sağlık hizmeti sunulan hastane, kalp damar rahatsızlıkları nedeniyle başka şehirlere gitmek zorunda kalan hastaların da "şifa adresi" oldu.

Uzman hekim kadrosu, teknolojik imkanları ve modern cihazlarıyla hastalara en kaliteli sağlık hizmetinin sunulmaya çalışıldığı hastanede açılışından bu yana kalp-damar cerrahisi ve kardiyoloji alanında 13 bin 720 operasyon gerçekleştirildi.

Açık kalp ameliyatları, koroner bypass, aort ve mitral kapak değişimi ile aort anevrizması gibi ileri düzey ameliyatların yanı sıra damar darlığı ve tıkanıklığı operasyonlarının da yapıldığı hastane sayesinde hastalar başka şehirlere gitmek zorunda kalmıyor.

"7 gün 24 saat hizmet veren multidisipliner bir ekip var"

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu, AA muhabirine, kendisinin de uzmanı olduğu kalp-damar cerrahisi alanında kısa sürede önemli başarı yakalandığını söyledi.

Kritik cerrahi müdahaleler için ilgili sağlık ekipmanı ve donanımlarının üst düzeyde olduğunu belirten Kavvasoğlu, "7 gün 24 saat hizmet veren multidisipliner bir ekip var. En büyük amacımız elimizden geldiğince il dışına sevkin önüne geçebilmek için bu işin devamlılığını sağlamak." diye konuştu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. İlker Dal da afetin ardından kentte yeniden açık kalp ameliyatlarını başlattıklarını söyledi.

Depremin etkilediği kentte ileri düzeydeki ameliyatların yapılabiliyor olmasının önemli olduğunu vurgulayan Dal, "Hastalar için çok önemli bir durum çünkü hastalar şehir dışına gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu durumda hasta ve hasta yakınları için büyük mağduriyetler oluşturuyordu. Umarım bu tür operasyonlarımıza hızlı bir şekilde devam ederiz." diye konuştu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Yakup Bacak ise açık kalp ameliyatlarının kentte yapılmasının depremzede vatandaşlar için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Aort kapağı değişimi ameliyatı olan Faris Özdil (61) de kentteki hastanede yapılan cerrahi müdahale sayesinde şehir dışına gitmekten kurtulduğunu kaydetti.