Hatay'da depremler sonrası inşa edilen hastane kalp hastalarının il dışına sevkinin önüne geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da depremler sonrası inşa edilen hastane kalp hastalarının il dışına sevkinin önüne geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay\'da depremler sonrası inşa edilen hastane kalp hastalarının il dışına sevkinin önüne geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kentte 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen 550 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahisi ile kardiyoloji alanında şimdiye kadar 13 bin 720 operasyon gerçekleştirildi Başhekim Barış Kavvasoğlu: "En büyük amacımız elimizden geldiğince il dışına sevkin önüne geçebilmek için bu işin devamlılığını sağlamak"

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, açılışından bu yana kalp ve damar cerrahisi ile kardiyoloji alanında verilen hizmet, hastaların il dışına sevkinin önüne geçti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve 5 devlet hastanesi yıkılan Hatay'da, afet sonrasında sağlık altyapısının yeniden güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda inşa edilen 550 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat 2024'te hizmete açıldı.

Tüm branşlarda sağlık hizmeti sunulan hastane, kalp damar rahatsızlıkları nedeniyle başka şehirlere gitmek zorunda kalan hastaların da "şifa adresi" oldu.

Uzman hekim kadrosu, teknolojik imkanları ve modern cihazlarıyla hastalara en kaliteli sağlık hizmetinin sunulmaya çalışıldığı hastanede açılışından bu yana kalp-damar cerrahisi ve kardiyoloji alanında 13 bin 720 operasyon gerçekleştirildi.

Açık kalp ameliyatları, koroner bypass, aort ve mitral kapak değişimi ile aort anevrizması gibi ileri düzey ameliyatların yanı sıra damar darlığı ve tıkanıklığı operasyonlarının da yapıldığı hastane sayesinde hastalar başka şehirlere gitmek zorunda kalmıyor.

"7 gün 24 saat hizmet veren multidisipliner bir ekip var"

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu, AA muhabirine, kendisinin de uzmanı olduğu kalp-damar cerrahisi alanında kısa sürede önemli başarı yakalandığını söyledi.

Kritik cerrahi müdahaleler için ilgili sağlık ekipmanı ve donanımlarının üst düzeyde olduğunu belirten Kavvasoğlu, "7 gün 24 saat hizmet veren multidisipliner bir ekip var. En büyük amacımız elimizden geldiğince il dışına sevkin önüne geçebilmek için bu işin devamlılığını sağlamak." diye konuştu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. İlker Dal da afetin ardından kentte yeniden açık kalp ameliyatlarını başlattıklarını söyledi.

Depremin etkilediği kentte ileri düzeydeki ameliyatların yapılabiliyor olmasının önemli olduğunu vurgulayan Dal, "Hastalar için çok önemli bir durum çünkü hastalar şehir dışına gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu durumda hasta ve hasta yakınları için büyük mağduriyetler oluşturuyordu. Umarım bu tür operasyonlarımıza hızlı bir şekilde devam ederiz." diye konuştu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Yakup Bacak ise açık kalp ameliyatlarının kentte yapılmasının depremzede vatandaşlar için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Aort kapağı değişimi ameliyatı olan Faris Özdil (61) de kentteki hastanede yapılan cerrahi müdahale sayesinde şehir dışına gitmekten kurtulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Eğitim ve Araştırma HastanesiYerel HaberlerOperasyonHastaneSağlıkHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu
Paşinyan Rus askeri üssünü hedef aldı: Güvenliğimize katkı sağlamıyor Paşinyan Rus askeri üssünü hedef aldı: Güvenliğimize katkı sağlamıyor
Kolombiya’da düşen uçaktan acı haber geldi Türk iş insanı dahil 5 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da düşen uçaktan acı haber geldi! Türk iş insanı dahil 5 kişi hayatını kaybetti
Kasapta yüzlerce kilo bozuk et ele geçirildi Vatandaşı alenen zehirleyeceklerdi Kasapta yüzlerce kilo bozuk et ele geçirildi! Vatandaşı alenen zehirleyeceklerdi
AFAD seferber oldu: Ormanda mahsur kalan Bircan çifti 2 gün sonra kurtarıldı AFAD seferber oldu: Ormanda mahsur kalan Bircan çifti 2 gün sonra kurtarıldı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
12:57
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
12:53
Pakistan’da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50’den fazla yaralı var
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
12:41
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
12:16
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
11:12
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 13:02:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Hatay'da depremler sonrası inşa edilen hastane kalp hastalarının il dışına sevkinin önüne geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement