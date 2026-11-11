Hatay\'da kesimhanelerde kamera ve dijital hayvan takip sistemi ele alındı

Hatay'da kesimhanelerde kamera ve dijital hayvan takip sistemi ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da kesimhanelere yönelik hijyen ve takip standartları toplantıda ele alındı; kamera sistemleri, dijital hayvan takip altyapısı ve sabitleme ekipmanları değerlendirildi. Sektör temsilcilerinin görüşleri dinlenirken gıda güvenilirliği ve hayvan refahı hedefleniyor.
Hatay'da kesimhanelerde uygulanacak yeni hijyen ve takip standartlarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler kapsamında düzenlenen toplantıda; kesimhanelerde kurulması planlanan kamera görüntüleme sistemleri, dijital hayvan takip altyapısı ve modern sabitleme ekipmanları ele alındı.
Toplantıda mevzuat kapsamında işletmelerin uyması gereken gereklilikler aktarılırken sektör temsilcileri ve işletmecilerin uygulamaya ilişkin görüş ve talepleri dinlendi.
Çalışmalarla gıda güvenilirliğinin artırılması ve hayvan refahının korunmasına yönelik standartların geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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