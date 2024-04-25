Hava Değişimleri Nedeniyle Grip Vakaları Artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Hava Değişimleri Nedeniyle Grip Vakaları Artıyor

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Trabzon'da havaların değişkenlik göstermesiyle birlikte gribal enfeksiyon vakalarında artış yaşanıyor. Grip salgını Eylül ayından beri devam ediyor ve hava değişimleri zamanında enfeksiyon hastalıkları servislerinde yer bulunamıyor. Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, hijyen kurallarına uyulması gerektiğini ve hasta olan kişilerin maske kullanması gerektiğini belirtiyor.

25.04.2024 09:15  Güncelleme: 09:17
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Hava değişimleri nedeniyle grip vakaları arttı, servisler doldu

Prof. Dr. Gürdal Yılmaz

"Bugünlerde hava değişimi nedeniyle gribal enfeksiyon hastalıklarında artış söz konusu"

"Şu anda hava değişimi zamanı olduğu için enfeksiyon hastalıkları servisinde yer bulamıyoruz"

TRABZON - Trabzon'da havaların son günlerde bir sıcak bir serin seyretmesi ile birlikte gribal enfeksiyonların artış gösterdiği ve geçtiğimiz yıl Eylül ayından beri aktif olan grip salgının sürdüğü belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, "Influenza salgını bir türlü bitmedi; Eylül ayında başlayan salgın halen devam etmekte" dedi.

Bugünlerde havaların değişkenlik göstermesi ile enfeksiyonların da arttırdığını kaydeden Yılmaz, "Hava değişimleri zamanı enfeksiyonların en yoğun olduğu zamanlardır. Şu anda hava değişimi zamanı olduğu için enfeksiyon hastalıkları servisinde yer bulamıyoruz. Bu değişim ile birlikte her türlü enfeksiyon karşımıza çıkıyor. Influenza salgını bir türlü bitmedi; Eylül ayında başlayan salgın halen devam etmekte. Yazın inşallah olmayacağını düşünüyoruz. Koronavirüs kışın da vardı ancak Influenza'nın altında kaldı. Influenza daha ön planda karşımıza çıktı. Koronavirüs'ü yine göreceğiz ancak daha az karşılaşacağız diye düşünüyorum. Hijyen kurallarına uyulması gerekiyor, hasta olan kişi ile temasta bulunmamak gerekiyor, hasta olan kişinin maske kullanması gerekiyor. Artık dünya çok küçüldü seyahatlerin kolaylaşması ile birlikte. Hemen her yerde insan olabiliyor. Türkiye'den Çin'e giden de var, Çin'den Türkiye'ye gelenler de. Virüs çok kolaylıkla yayılabiliyor. Dünya genelinde değişik virüsler ile karşı karşıya kalınabiliyor ama toplum içinde belli bir bağışıklık oluştuğu için önceki kadar yayılmıyor, yayılanlar da o seviyede azalıyor ve kayboluyor" diye konuştu.

Hava Değişimleri Nedeniyle Grip Vakaları Artıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Hava Değişimleri Nedeniyle Grip Vakaları Artıyor - Son Dakika

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