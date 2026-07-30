Havuz Sonrası Kulak Temizliğinde Dikkat!

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. İsmail Aytaç, havuz sonrası kulak temizliğinde yapılan hataların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Doç. Dr. İsmail Aytaç, "Yaz aylarında serinlemek amacıyla tercih edilen havuzlar, yanlış kulak temizleme alışkanlıkları nedeniyle dış kulak yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor" dedi.

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte havuz kullanımının da yaygınlaştığını belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. İsmail Aytaç, havuzdan çıktıktan sonra kulağa kaçan suyu çıkarmak amacıyla kulak çubuğu veya farklı cisimlerle müdahale edilmesinin yanlış bir alışkanlık olduğunu söyledi.

Kulak kanalının kendini koruyan doğal bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Doç. Dr. İsmail Aytaç, "Kulak çubuğu, peçete, saç tokası ya da benzeri yabancı cisimlerle kulağı temizlemeye çalışmak, kulak kanalındaki doğal koruyucu tabakaya zarar verebilir. Ayrıca kulak kirini dışarı çıkarmak yerine daha derine iterek tıkanıklığa ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olabilir" şeklinde konuştu.

"Kulakta kalan su çoğu zaman kendiliğinden çıkar"

Havuz sonrası kulakta su hissedilmesi durumunda paniğe gerek olmadığını belirten Doç. Dr. İsmail Aytaç, kulağın doğal yollarla kurumasına fırsat verilmesi gerektiğini söyledi.

Başın su kaçan kulağın bulunduğu tarafa eğilmesi ve kulak memesinin hafifçe aşağı çekilmesinin çoğu zaman suyun dışarı çıkmasını sağladığını ifade eden Doç. Dr. İsmail Aytaç, " Kulak içine herhangi bir cisim sokulmamalı, kulağın doğal yapısını bozacak müdahalelerden kaçınılmalıdır. Su hissinin devam etmesi veya herhangi bir rahatsızlık oluşması durumunda uzman görüşü alınmalıdır" şeklinde konuştu.

Ağrı ve akıntı varsa ihmal etmeyin

Havuz sonrası kulakta ağrı, kaşıntı, dolgunluk hissi, işitme kaybı veya akıntı gibi şikayetlerin gelişmesi halinde vakit kaybetmeden Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurulması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. İsmail Aytaç, erken tanı ve tedavinin enfeksiyonun ilerlemesini önlediğini kaydetti.

Özellikle çocuklarda dış kulak yolunun daha hassas olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. İsmail Aytaç, ailelerin bu konuda daha bilinçli davranması gerektiğini belirterek, "Çocukların kulaklarına yabancı cisimlerle müdahale edilmemeli, havuz sonrası kulak hijyeninde doğal yöntemler tercih edilmelidir. Şikayetlerin devam etmesi halinde mutlaka uzman değerlendirmesi alınmalıdır" diye konuştu.

Doç. Dr. İsmail Aytaç, yaz aylarında alınacak basit önlemlerle kulak sağlığının korunabileceğini belirterek, kulak temizliğinde bilinçsiz uygulamalar yerine doğru yöntemlerin tercih edilmesinin enfeksiyon riskini önemli ölçüde azalttığını sözlerine ekledi.