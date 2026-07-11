Havuzlar Hijyen ve Denetim İstiyor - Son Dakika
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Havuzlar Hijyen ve Denetim İstiyor

11.07.2026 15:19
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Prof. Dr. Dilek Yılmaz, temizlenmeyen havuzların çocuklarda enfeksiyon riskini artırdığını belirtti.

İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Dilek Yılmaz, yeterince temizlenmeyen ve düzenli denetlenmeyen havuzların çocuklarda çeşitli enfeksiyon hastalıklarına yol açabileceğini belirterek, aileleri hijyen konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Yılmaz, AA muhabirine, okulların tatil olup yaz aylarının başlamasıyla birlikte çocuklar tarafından havuz kullanımının arttığını söyledi.

Havuz kullanımına bağlı olarak idrar yolu enfeksiyonları, bağırsak enfeksiyonları, göz enfeksiyonları, dış kulak yolu enfeksiyonları ve çeşitli cilt enfeksiyonlarının gelişebildiğini belirten Yılmaz, bazı vakaların hastanede tedavi gerektirebildiğini dile getirdi.

Dirençli etkenlerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonları, ağır ishaller ve ciddi cilt enfeksiyonlarında çocukların hastaneye yatırılarak tedavi edilebildiğini aktaran Yılmaz, ailelerin çocuklarını hijyen ve denetim koşulları uygun havuzlara götürmesi gerektiğini vurguladı.

Küçük yaştaki çocukların havuz suyunu yutabildiğine dikkati çeken Yılmaz, "Havuz sularının yutulmaması gerektiğini anne ve babalar çocuklarına çok iyi anlatmalı. Özellikle havuza girmeden önce ve sonra çocuklara duş yaptırılmalı ve kulaklarının çok iyi kurulanmasını öneriyoruz." dedi.

İshal şikayeti bulunan çocukların hastalık tamamen düzelene kadar havuza girmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, serinlemek amacıyla süs havuzları ve denetlenmeyen su birikintilerine girilmesinin de enfeksiyon riskini artırdığı uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Dilek Yılmaz, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Havuzlar Hijyen ve Denetim İstiyor - Son Dakika

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