Havuzlar Kulak Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Havuzlar Kulak Sağlığını Tehdit Ediyor

Havuzlar Kulak Sağlığını Tehdit Ediyor
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Uzmanlar, havuz suyundaki kimyasalların kulak enfeksiyonlarına yol açabileceğini uyarıyor.

YAZ aylarında serinlemek için tercih edilen havuzların, kulak sağlığı açısından bazı riskleri de beraberinde getirebileceğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Akif Sinan Bilgen, "Havuz suyundaki klor ve kimyasallar dış kulak yolunun doğal yapısını bozarak enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir" dedi.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Akif Sinan Bilgen, özellikle havuz sonrası kulakta kalan nemin bakteri ve mantarların çoğalmasına neden olduğunu belirterek dış kulak yolu enfeksiyonlarına karşı uyarılarda bulundu.

'HAVUZ SUYU KULAKTAKİ DOĞAL DENGEYİ BOZABİLİYOR'

Dış kulak yolu enfeksiyonlarının yaz aylarında sık görüldüğünü belirten Dr. Bilgen, "Havuz sonrası ortaya çıkan enfeksiyonların nedeni çoğu zaman havuzun kirli olması değil, havuz suyunda bulunan klor ve diğer kimyasalların kulak kanalındaki doğal dengeyi bozmasıdır. Ayrıca kulakta kalan nemli ortam, bakteri ve mantarların çoğalması için uygun bir zemin oluşturuyor. Bu nedenle yaz aylarında kulak enfeksiyonlarında belirgin bir artış görüyoruz" dedi.

'KULAKTA KAŞINTIYLA BAŞLAYIP ŞİDDETLİ AĞRIYA DÖNÜŞEBİLİYOR'

Enfeksiyonun ilk belirtilerinin hafife alınmaması gerektiğini ifade eden Dr. Bilgen, "Dış kulak yolu enfeksiyonları genellikle kaşıntı ile başlıyor. Daha sonra kulakta dolgunluk hissi gelişebiliyor. İlerleyen süreçte ağrı ortaya çıkıyor ve bazı hastalarda bu ağrı gece uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabiliyor. Kulakta akıntı da görülebiliyor. İleri vakalarda kulak kanalında daralma meydana gelebiliyor ve mutlaka tıbbi müdahale gerekebiliyor" diye konuştu.

'HAVUZDAN SONRA KULAKLARI MUTLAKA KURUTUN'

Kulak enfeksiyonlarından korunmak için havuz sonrası kulakların kuru tutulmasının büyük önem taşıdığını belirten Dr. Bilgen, "Havuzdan çıktıktan sonra başınızı sağa ve sola eğerek kulaktaki suyu boşaltmaya çalışın. Ardından saç kurutma makinesini yaklaşık 25-30 santimetre uzaklıktan ve düşük ısıda kullanarak kulak bölgesini kurutabilirsiniz. Bu basit önlemler enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltıyor" ifadelerini kullandı.

'KULAK ÇUBUKLARINDAN UZAK DURUN'

Kulak temizliği amacıyla kullanılan pamuklu çubukların enfeksiyon riskini artırabileceğini söyleyen Dr. Bilgen, "Pamuklu çubuklar kulak kanalını koruyan doğal mumsutabakayı ortadan kaldırıyor ve ciltte mikro travmalara neden olabiliyor. Bu durum mikroorganizmaların kulakta daha kolay çoğalmasına yol açıyor. Bu nedenle kulak çubuklarının kullanılmasını önermiyoruz" dedi.

'KULAK ZARINDA DELİK OLANLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI'

Kulak zarında delik bulunan veya kulak tüpü takılmış kişilerin ekstra önlem alması gerektiğini belirten Dr. Bilgen, "Bu kişiler enfeksiyonlara karşı daha hassastır. Havuza veya denize girerken silikon ya da mumsu kulak tıkaçları kullanılabilir. Ayrıca yüzücü boneleri de kulakların korunmasına yardımcı oluyor. Özellikle risk grubundaki kişilerin kulaklarına su kaçmasını mümkün olduğunca engellemelerini öneriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Havuzlar Kulak Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika

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