Havza\'da Halk Sağlığı Haftası\'nda vatandaşlara ücretsiz sağlık danışmanlığı verildi

Samsun'un Havza ilçesinde, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik sağlık farkındalığı etkinliği gerçekleştirildi.

Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kevser Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri, erken teşhis ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz sosyal destek danışmanlığı, beslenme danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi verildi. Bunun yanı sıra evlilik öncesi danışmanlık, üreme sağlığı, gebe bilgilendirme, koruyucu ağız ve diş sağlığı ile kanser erken teşhis ve tarama hizmetleri konusunda da vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Halk Sağlığı Haftası'nın temel amaçları arasında yer alan hastalıklar ortaya çıkmadan önce gerekli önlemlerin alınması, erken teşhisin önemine dikkat çekilmesi ve sağlıklı yaşam konusunda toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekleri de anlatıldı.

"Koruyucu sağlık hizmetleri büyük önem taşıyor"

Havza İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Merve Doğan Uygun, Halk Sağlığı Haftası'nın toplum sağlığı açısından önemli bir farkındalık haftası olduğunu belirterek, amaçlarının vatandaşları koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirmek olduğunu söyledi. Uygun, erken teşhisin birçok hastalığın tedavisinde önemli bir avantaj sağladığını ifade ederek, "Halk sağlığının korunması sadece hastalıkların tedavisiyle değil, hastalıklar ortaya çıkmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasıyla mümkün. Bu nedenle vatandaşlarımızın düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları, kanser taramalarına katılmaları, sağlıklı beslenmeleri ve fiziksel aktivitelerini artırmaları büyük önem taşıyor" dedi.

Vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabileceklerine dikkat çeken Uygun, "Bugün burada vatandaşlarımızla bir araya gelerek hem sağlık hizmetlerimizi tanıtmak hem de merak ettikleri konularda kendilerine bilgi vermek istedik. Koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmak ve erken teşhis imkanlarından faydalanmak için vatandaşlarımızı İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve aile hekimliklerine başvurmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe Samsun İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Duygu Suvacı, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, MHP Havza İlçe Başkanı Bekir Cengiz, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdür Mehmet Uyar da katıldı.