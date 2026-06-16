Hayat Sağlık Grubu\'nun 30. Yıl Kutlaması ve Yeni Ünitelerin Açılışı

Sağlıkta ulusal bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Hayat Sağlık Grubu'nun bünyesindeki İstanbul Pendik Özel Hayat Şifa Hastanesi'nin 30. kuruluş yıl dönümü ve yeni ünitelerinin açılışı nedeniyle Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın da katılımıyla bir tören düzenlendi.

İstanbul Özel Hayat Şifa Hastanesi'nin kuruluşunun 30. yılı ve yeni ünitelerinin açılış töreni yapıldı. Törene Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile birlikte, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Pendik ilçe başkanları, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak ve Yönetim Kurulu üyeleri, davetliler ve İstanbul Özel Hayat Şifa Hastanesi doktorları ile çalışanları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, 1978 yılında Bursa'da küçük bir poliklinik olarak başladıkları sağlık hizmeti yolculuğunda bugün Türkiye'nin öncü sağlık markalarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Ayda 10 bin hasta

Konuşmasında, Bursa'da edindikleri yarım asırlık kurumsal hafıza ve güven bağını İstanbul'a taşımaktan gurur duyduklarını ifade eden Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, "2023 yılında Hayat Sağlık bünyesine kattığımız İstanbul Pendik Şifa Hastanesi aylık 10 bin, yılda 100 binin üzerinde vatandaşımıza sağlık hizmeti veriyor. Yıllık yaklaşık 6 bin cerrahi işlemin gerçekleştirildiği merkezimizde, 20'yi aşkın branşta 35 uzman doktorumuz ve toplam 140'ın üstünde sağlık profesyonelimizle kesintisiz hizmet sunuyoruz. Yaptığımız son yatırımlarla teknolojik altyapımızı güçlendirirken Sağlık Bakanlığı kalite puanımızı da 94'e yükselttik" dedi.

Pendik lokasyonunun stratejik önemine de dikkat çeken ve Türkiye'nin 10 milyar dolarlık sağlık turizmi hedefine katkı sağlama konusundaki çalışmalarına da değinen Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, İstanbul Pendik Şifa Hastanesi'nin Sağlık Turizmi Belgesi'ne sahip olduğunu hatırlatarak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın lojistik avantajıyla küresel pazarda daha aktif rol alınacağı belirtti. Özkul, Hayat Sağlık Grubu'nun hedef pazarları arasında Balkanlar, İngiltere, Orta Doğu coğrafyası, Türki cumhuriyetler ve yüksek gelişim potansiyeli taşıyan Afrika pazarının yer aldığını, bu bölgelerde aktif irtibat ofislerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Sağlık turizmi için 2,3 milyar lira hibe destek

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in de yaptıkları konuşmalarda, hastanenin 30. yılını kutlayarak, yeni açılan ünitelerin hayırlı olması dileklerini paylaştılar.

Törende bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ise Bakanlık olarak 2012'de sağlık turizmi için hibe programları başlattıklarını belirterek, "Geçen yıl 2,3 milyar lira sağlık turizmi için hibe destekleri verdik ve bugüne kadar sağlık turizmi için toplam 7,5 milyar lira sağlık turizmi desteği verdik" dedi.

Bakan Ömer Bolat, uluslararası sağlık turizmini bütün kaynaklarıyla desteklediklerine işaret ederek, özellikle Türkiye'ye döviz kazandırmak amacıyla sağlık turizmini geliştirmeyi çok önemsediklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'miz, Cumhuriyet'imizin kuruluşundan beri, ondan önce Osmanlı dönemindeki şifahaneler ve Cumhuriyet dönemindeki sağlık hizmetleri ile bugünlere ulaştı ama özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki son 23 yılda Türkiye sağlıkta adeta bir devrim yaptı ve altın çağını yaşıyor. Özellikle bütçe kaynaklarımızın, devlet bütçesi kaynaklarımızın tam yüzde 15'ini sağlık harcamalarına ayırıyoruz. İnsanımızın, vatandaşımızın birinci sınıf, yüksek kaliteli sağlık hizmeti alması konusunda gerek kamu hastaneleri ve sağlık tesisleri gerekse de özel sektörümüz vasıtasıyla Türkiye bugün dünya çapında bir şöhrete sahip. Dünyanın neresine gidersek gidelim, karşılaştığımız kişiler arasında Türkiye'de sağlık hizmeti almış kişilere rastlıyoruz. Bugün Allah'a şükürler olsun ki Türk ürünleri kaliteli, teknolojisi başarılı, yüksek ürünler olarak anılıyor."

Konuşmaların ardından Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Fatih Özkul Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız'a ve Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Betül Kabalar da Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkür plaketi sundular.

Plaket takdimi sonrasında Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve törene katılanlar tarafından İstanbul Özel Hayat Şifa Hastanesi'nin yeni ünitelerinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından da Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul Bakan Bolat'a yeni üniteleri gezdirdikten sonra sağlık turizmi kapsamında İngiltere'den gelen bir hasta ziyaret edildi. - İSTANBUL