Hekimler uyardı, "Obezite artıyor" - Son Dakika

- Hekimler uyardı, "Obezite artıyor"

Doktor Ahmet Efe, "Evlere kapandık, hareketsizleştik ve kilo almaya başladık"

MERSİN - Uzmanlar, pandemiyle birlikte dünyada olduğu gibi ülkemizde de obezite oranının arttığını belirtiyor. Mersin'de bir araya gelen hekimler, vatandaşları obezite konusunda uyardı.

Erdemli Belediyesi tarafından 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekle' sloganıyla başlatılan obezite ile mücadele kapsamında vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Doktor Ahmet Efe, Diyetisyen Türk İslam Öger ve Psikolog Beyza Tekin, pandemi sonrası artan obeziteyle ilgili nasıl mücadele edileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yıllar içerisindeki artış gösteren obezitenin bir hastalık olduğunu belirten Dr. Ahmet Efe, obezite tedavisi ve uyku saatinin önemine değindi.

Diyetisyen Türk İslam Öger de, kronik hastalıklarının alt sebeplerinde obezite olduğuna dikkat çekerken, yürüyüşün önemine ve metabolizmanın düzenli çalışması için gerekli beslenme tiplerine vurgu yaptı.

Psikolojik faktörlerin obezitenin üzerinde etkili olduğunun altını çizen Psikolog Beyza Tekin ise, depresyonun obeziteye etkilerini, madde bağımlığı ve beden imajlarındaki memnuniyetsizlik faktörlerine değindi.

"Evlere kapandık, hareketsizleştik ve kilo almaya başladık"

Hareketsiz yaşamın obeziteyi artırdığını ifade eden Erdemli Belediyesi doktoru Ahmet Efe, "Pandemi dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanlar evlere kapandı. Hareketsizleştik, beslenmemiz arttı, haliyle kilo almaya başladık. Biz doktorlar olarak obezite ve obeziteye bağlı hastalıkların arttığını gözlemliyoruz. Bu maksatla beslenme dostu ve fiziksel aktiviteyi destekliyoruz" diye konuştu.

"Bol su ve egzersiz unutulmamalı"

Sağlık için bol egzersiz yapılması gerektiğini aktaran diyetisyen Türk İslam Öger de, "Sağlıklı hale erişmek ve kilo denetimi sağlamak amacıyla mutlaka doktorunuza, diyetisyeninize, psikoloğunuza danışmalısınız. Ayrıca sağlıklı beslenmeyi, bol su tüketmeyi ve egzersiz yapmayı unutmamalısınız. 3 kilometreden kısa yerlere ulaşımı yürüyüşle gerçekleştirmeliyiz" diye konuştu.

Obezite ile mücadele etmek isteyenlere uzman olarak yardımcı olduklarını dile getiren kadın ve aile danışmanı psikolog Beyza Tekin, "Beden ve ruh sağlığımız bir bütün içinde ilerliyor. Pandemi dolayısıyla aldığımız kilolar bizim sadece fiziksel görüntümüzü değil aynı zamanda ruh sağlığımızı etkiliyor, kendimize olan özgüvenimizi, öz değerimizi düşürüyor. Bu yüzden Erdemli Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi'ne gelenlere bu konuda ücretsiz danışmanlık vermekteyiz" diye konuştu.

Öte yandan obezite ile ilgili destek almak isteyenler Erdemli Belediyesi Kadın ve Aile Danışman Merkezi ile irtibata geçebiliyor.