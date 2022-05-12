Hemşireler 2 yıl sonra günlerini maskesiz kutlamanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
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Hemşireler 2 yıl sonra günlerini maskesiz kutlamanın mutluluğunu yaşıyor

12.05.2022 11:00

İzmir'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır Hemşireler Günü'ne görev yaptıkları hastanelerin yoğun bakım servisinde giren hemşireler, vaka sayılarının azalmasıyla günlerini hastane bahçesinde maskesiz kutlayarak normale dönüş mesajı verdi.

İzmir'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır Hemşireler Günü'ne görev yaptıkları hastanelerin yoğun bakım servisinde giren hemşireler, vaka sayılarının azalmasıyla günlerini hastane bahçesinde maskesiz kutlayarak normale dönüş mesajı verdi.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli yaklaşık 500 hemşire, 2 yıl boyunca yoğun bakım ve göğüs hastalıkları servislerinde virüs ile savaştı.

Maske ve koruyucu kıyafetleriyle mesai yapan hemşireler, Hemşireler Günü'nü bu süreçte sevdiklerinden uzak kutlamak zorunda kaldı.

Vaka sayılarının azalmasıyla hemşireler, 2 yıl sonra yeniden maske ve koruyucu kıyafet olmadan birbirlerine sarılarak günlerini kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Hastane bahçesinde kesilen pastayla Hemşireler Günü'nü kutlayan fedakar sağlık çalışanları, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Bu güzel günlerin geleceğine inanıyorduk"

Hastanenin Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan 10 yıllık hemşire Zeynep Gür, AA muhabirine, salgın sürecinin kendisi için zor geçtiğini söyledi.

Geçen 2 yılda virüsle mücadelede ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Gür, "Kat kat kıyafetlerle televizyonda gördüğümüz tüm süreçleri yaşadık. Bunun hiç bitmeyeceğini düşündük ama şu an açık havada ve maskesiz Hemşireler Günü'nü kutluyoruz. Bu güzel günlerin geleceğine inanıyorduk. İnşallah daha da güzel geçecek. Bu süreç tamamen bitecek. Buna inanıyoruz." dedi.

Hastalığın sonuna yaklaşıldığına inandıklarını ancak virüsün henüz etkisini kaybetmediğini ifade eden Gür, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istediklerini söyledi.

"İnşallah maskeleri indiririz"

Hemşire Oktay Kılıç ise erkek olmasına rağmen insanlara yardım etmeyi sevdiği için hemşirelik mesleğini seçtiğini, hastaların kendisine çok destek verdiğini söyledi.

Salgın sürecinde birçok meslektaşı kaybettiklerini hatırlatan Kılıç, "İnşallah böyle bir süreci bir daha yaşamayız. 2 yılın ardından ilk defa açık havada bu özel günümüzü kutluyoruz, çok mutluyum. Servislerde de inşallah vakalar binin altına indikten sonra maskeleri indiririz." diye konuştu.

Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Halime Çiğdem Doğu ise 23 yıllık hemşire olduğunu, meslek hayatı boyunca birçok kutlamaya katılmasına rağmen 2 yıl sonra açık havada yaptıkları Hemşireler Günü kutlamasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kovid-19 sürecinde çok çalıştıklarını dile getiren Doğu, "Hep kendimizi kısıtlamak zorunda kaldık, işimize odaklanmaya çalıştık. Üstesinden geldiğimiz için de meslektaşlarımla gurur duyuyorum. Bugün açık havada pasta kestik, bu aslında sembolik olarak tüm arkadaşlarımıza 'normale döndük' mesajıydı." diye konuştu.

Hastane başhekim vekili uzman doktor Özgür Uslu da Kovid-19 sürecinde hastanelerinde 10 binden fazla hastayı tedavi ettiklerini, bu süreçte isimsiz kahramanlar olan hemşirelerin canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Hemşireler 2 yıl sonra günlerini maskesiz kutlamanın mutluluğunu yaşıyor
Hemşireler 2 yıl sonra günlerini maskesiz kutlamanın mutluluğunu yaşıyor
Hemşireler 2 yıl sonra günlerini maskesiz kutlamanın mutluluğunu yaşıyor
Hemşireler 2 yıl sonra günlerini maskesiz kutlamanın mutluluğunu yaşıyor

YORUMLAR
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Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Hemşireler 2 yıl sonra günlerini maskesiz kutlamanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika


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