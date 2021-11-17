Üye Girişi
Her yıl 180 binden fazla bebek hayata erken başlıyor - Son Dakika

Her yıl 180 binden fazla bebek hayata erken başlıyor

17.11.2021 12:36
Her yıl 180 binden fazla bebek hayata erken başlıyor

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, Türkiye'de her yıl 180 binden fazla bebeğin prematüre doğduğunu kaydederek, prematüre doğumdan ölümleri ve komplikasyonları önlemenin, sağlıklı bir gebelikle başladığını belirtti.

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, Türkiye'de her yıl 180 binden fazla bebeğin prematüre doğduğunu kaydederek, prematüre doğumdan ölümleri ve komplikasyonları önlemenin, sağlıklı bir gebelikle başladığını belirtti.

Ünlü, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sağlıklı bir yaşamın temelinin, sağlıklı bir gebelikle zamanında ve sağlıklı bir doğumla başladığını, ancak dünyada ve Türkiye'de pek çok bebeğin, gebelik süreci tamamlanmadan, beklenen zamandan önce, yani prematüre doğduğunu anlattı.

Normal gebeliğin süresinin ortalama 40 hafta olduğunu, bebeğin 37 haftadan önce doğması halinde prematüre bebek olarak kabul edildiğini aktaran Ünlü, şöyle devam etti:

"Doğum ne kadar erken olursa, sağlıkla ilgili riskler de o kadar artmaktadır. Erken doğan, özellikle de çok erken doğan prematüre bebekler, genellikle karmaşık tıbbi problemlere sahiptir. Karşılaşılan tıbbi sorun ve komplikasyonlar bebekten bebeğe değişkenlik göstermektedir. Ancak bebek ne kadar erken doğarsa, komplikasyon riski de o kadar yüksektir. En yüksek risk, 28 hafta altında doğan çok küçük prematüre bebeklerde, orta dereceli risk ise 28-31 hafta arası doğan sınırda prematüre bebeklerdedir. En düşük risk ise 32-36 haftalar arasında doğan sınırda prematüre bebeklerdedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde yılda 15 milyon bebeğin prematüre olarak doğmakta ve bunun sonucu olarak 1 milyonun üzerinde bebek bir yaşını tamamlayamadan ölmektedir. Ülkemizde prematüre doğum oranının yıllar içinde benzer bir seyir izlediği görülmektedir. Her yıl 180 binden fazla bebek hayata erken başlamaktadır. Bu da bebeklerimizin yüzde 15'inden fazlası demektir."

Ünlü, prematüre doğumun, genetik nedenleri, çoğul gebelik, enfeksiyonlar, diyabet ve yüksek tansiyon gibi süreğen durumlara bağlı olarak gerçekleştiğini ve çoğunlukla hiçbir neden belirlenemediğini kaydederek, sebep ve mekanizmaların daha iyi anlaşılmasının, prematüre doğumun önlenmesi konusunda çözüm geliştirmeyi kolaylaştırdığını belirtti.

"Bebek ne kadar erken doğduysa sağlık sorunları görülme ihtimali o derecede artar"

Prof. Dr. Cihat Ünlü, rahimle ilgili sorunlar, çoğul gebelikler, enfeksiyonlar, stres, erken doğuma sebep olabildiğine değinirken, şu bilgileri verdi:

"Erken doğumun 'erken' ve 'geç' olmak üzere çeşitli istenmeyen sonuçları bulunmaktadır. Genel olarak bir bebek ne kadar erken doğduysa ve vücut ağırlığı ne kadar düşükse, sağlık sorunları görülme ihtimali o derecede artmaktadır. Erken dönem sorunlar, sağlık sorununun çözülemeyip uzun süre devam etmesi, solunum problemleri, kalp hastalıkları, enfeksiyonlar, sindirim sistemi problemleri, beyin kanaması ve sarılıktır. Geç dönem sorunlar, hareket ve denge sorunlarına yol açan serebral palsi adı verilen klinik tablo, görme sorunları, beyni etkileyen problemler, büyüme gelişme problemleri, ileri yaşta ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır.

Prematüre bebeklerin dörtte üçünden fazlasının hayatı, uygun maliyetli bakımla, örneğin; doğum sırasında ve doğum sonrası dönemde her anne ve bebek için gerekli bakım sağlanması halinde, enfeksiyonların tedavi edilmesiyle, erken doğumların tıbbi müdahale ile azaltılmasıyla kurtarılabilir. Prematüre doğumdan ölümleri ve komplikasyonları önleme, sağlıklı bir gebelik ile başlar. Gebelik öncesi, gebelikler arası ve sırasında uygun bakım, tüm kadınların sağlıklı gebelik deneyimine sahip olmasını sağlayacaktır. Örneğin sağlıklı diyet, tütün ve madde kullanımının önlenmesi ve gebelikle ilgili riskli durumların tespiti için gebelik boyunca uygun aralıklarla hekime başvurmak preterm doğumların azaltılmasına yardımcı olabilir."

Gebelik, Türkiye, Doğum, Bebek, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Her yıl 180 binden fazla bebek hayata erken başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün Beştepe'de bir araya gelecek 13:51 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün Beştepe'de bir araya gelecek Hande Erçel ve Kerem Bürsin 85 ülkeyi fethe çıktı 13:37 Hande Erçel ve Kerem Bürsin 85 ülkeyi fethe çıktı Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı 13:21 Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz 13:06 Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu 12:33 Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak 11:51 Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! 11:37 Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi 11:20 Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi

Son Dakika Haberleri
13:54 Cyle Larin bir gecede ülke tarihine geçti
13:51 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün Beştepe'de bir araya gelecek
13:47 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider
13:36 Hande Erçel ve Kerem Bürsin 85 ülkeyi fethe çıktı
13:26 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
13:25 Zam sırası benzinde: Cuma günü fiyat artışı bekleniyor
13:21 Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı
13:13 Akşener'den Erdoğan'a: Düştüğün bu ibretlik durumda, artık sen bize, ahlak konusunda ahkam kesemezsin
13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek
13:06 Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz
Cyle Larin bir gecede ülke tarihine geçti Cyle Larin bir gecede ülke tarihine geçti         
13:54
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider         
13:47
Sultangazi'de sokakta oynayan çocuğa istismar Sultangazi'de sokakta oynayan çocuğa istismar         
13:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek         
13:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır         
12:45
Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi         
11:53
"Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi "Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi         
11:51
Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı         
11:25
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın         
11:14
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 13:58:23. #1.12#
SON DAKİKA: Her yıl 180 binden fazla bebek hayata erken başlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement