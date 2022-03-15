Hilal bebek dünyaya gözlerini ambulansta açtı - Son Dakika
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Hilal bebek dünyaya gözlerini ambulansta açtı

15.03.2022 10:35
Hilal bebek dünyaya gözlerini ambulansta açtı

Eskişehir'de hamile bir kadın, ambulansta doğum yaptı.

Eskişehir'de hamile bir kadın, ambulansta doğum yaptı.

Odunpazarı ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Fadime Cankıymaz'ın doğum sancısı tutunca, yakınları 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Verilen adrese 8 dakikada ulaşan Odunpazarı 13 No'lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi, Cankıymaz'ı ambulansa alarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürmek için yola çıktı.

Doğumun başladığını fark eden acil tıp teknisyenleri Serap Bozok ve Yasin Tok ile paramedik Muhammet İnanç Erboğa, hastane yolunda doğumu gerçekleştirdi.

Sağlıklı bir kız bebek dünyaya getiren Cankıymaz, hastaneye ulaştırılarak yenidoğan servisine alındı. Aile, bebeğe "Hilal" adını verdi.

Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Şehir Hastanesi, Eskişehir, Doğum, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Hilal bebek dünyaya gözlerini ambulansta açtı - Son Dakika


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