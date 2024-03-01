Halterci, vücut geliştirmede faydalı olduğunu düşündüğü çinko için 39 madeni para ve 37 mıknatıs yuttu

Sağlık

Hindistan'da "çinkonun vücut geliştirmede faydalı olduğunu" düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu.

Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 26 yaşındaki halterci, şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti. Haltercinin çekilen mide röntgeninde, vücut yaptığına inandığı için yediği 39 madeni para ve 37 mıknatıs tespit edildi. Başkent Delhi'de saatler süren ameliyat sonrası doktorlar madeni para ve mıknatısları çıkarmayı başardı.

New Delhi'deki bir hastanede doktorlar, bir adamın barsaklarından 39 madeni para ve 37 mıknatısı çıkardılar. Adam, "çinkonun vücut geliştirmede faydalı olduğuna" inanarak metalleri yuttu.

Doktorlar, 20 günden fazla süren kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan adamın bağırsaklarının yediği metal para ve mıknatıslardan dolayı tıkandığını söyledi.

Cerrahlar, mıknatısların ve paraların küçük bağırsağında iki ayrı döngü oluşturacak şekilde bir araya geldiğini, manyetik kuvvetin onları kilitleyerek bağırsak duvarında erozyona neden olduğunu belirttiler.

Neyse ki, doktorlar bağırsakları açmayı başardılar ve tüm paraları ve mıknatısları çıkardılar. Metal parçalarının büyük bir kısmı midesinde de bulundu ve hemen çıkarıldı.

Yetkililer, adamın vücudundan kurtarılan bazı mıknatısların kalp, küre, kurşun, üçgen ve yıldız şeklinde olduğunu belirttiler.

Hasta, ameliyat sonrasıhastanede yedi gün geçirdikten sonra taburcu edildi.