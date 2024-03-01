Halterci, vücut geliştirmede faydalı olduğunu düşündüğü çinko için 39 madeni para ve 37 mıknatıs yuttu - Son Dakika
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Sağlık

Halterci, vücut geliştirmede faydalı olduğunu düşündüğü çinko için 39 madeni para ve 37 mıknatıs yuttu

Halterci, vücut geliştirmede faydalı olduğunu düşündüğü çinko için 39 madeni para ve 37 mıknatıs yuttu

Hindistan'da bir halterci, vücut geliştirmede faydalı olduğunu düşündüğü çinko için 39 madeni para ve 37 mıknatıs yuttu. Psikolojik tedavi gören halterci, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan ameliyatla doktorlar, madeni paraları ve mıknatısları başarıyla çıkardılar.

01.03.2024 15:46  Güncelleme: 15:52
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Hindistan'da "çinkonun vücut geliştirmede faydalı olduğunu" düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu.

Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 26 yaşındaki halterci, şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti. Haltercinin çekilen mide röntgeninde, vücut yaptığına inandığı için yediği 39 madeni para ve 37 mıknatıs tespit edildi. Başkent Delhi'de saatler süren ameliyat sonrası doktorlar madeni para ve mıknatısları çıkarmayı başardı.

New Delhi'deki bir hastanede doktorlar, bir adamın barsaklarından 39 madeni para ve 37 mıknatısı çıkardılar. Adam, "çinkonun vücut geliştirmede faydalı olduğuna" inanarak metalleri yuttu.

Doktorlar, 20 günden fazla süren kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan adamın bağırsaklarının yediği metal para ve mıknatıslardan dolayı tıkandığını söyledi.

Cerrahlar, mıknatısların ve paraların küçük bağırsağında iki ayrı döngü oluşturacak şekilde bir araya geldiğini, manyetik kuvvetin onları kilitleyerek bağırsak duvarında erozyona neden olduğunu belirttiler.

Neyse ki, doktorlar bağırsakları açmayı başardılar ve tüm paraları ve mıknatısları çıkardılar. Metal parçalarının büyük bir kısmı midesinde de bulundu ve hemen çıkarıldı.

Yetkililer, adamın vücudundan kurtarılan bazı mıknatısların kalp, küre, kurşun, üçgen ve yıldız şeklinde olduğunu belirttiler.

Hasta, ameliyat sonrasıhastanede yedi gün geçirdikten sonra taburcu edildi.

Hindistan'da çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu
Hindistan'da çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu

Hindistan, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Halterci, vücut geliştirmede faydalı olduğunu düşündüğü çinko için 39 madeni para ve 37 mıknatıs yuttu - Son Dakika

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