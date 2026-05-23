Hipertansiyonu Kontrol Altına Alın!

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, "Hipertansiyonu Birlikte Kontrol Edelim" çağrısı yaptı.

Ferhat Damkacı, "Hipertansiyonu Birlikte Kontrol Edelim" teması kapsamında hipertansiyon farkındalığının artırılması ve kan basıncı kontrolünün güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, "Bu yıl "Hipertansiyonu Birlikte Kontrol Edelim!" temasıyla hipertansiyon farkındalığının artırılması ve kan basıncı kontrolünün güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu yılın teması, çoğu zaman belirti vermemesi nedeniyle 'Sessiz katil' olarak adlandırılan hipertansiyonda, erken tanı ve etkin tedavinin önemini vurgulamakta; kontrol altında olmayan hipertansiyonun ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret etmektedir. Hipertansiyon kontrolü, dünyada ve Türkiye'de halk sağlığı için acil bir önceliktir. Hipertansiyon, dünya genelinde bulaşıcı hastalıkların toplamından daha fazla ölüme neden olan, önlenebilir ve kontrol altına alınabilir en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Dünya genelinde yaklaşık 1,4 milyar kişi hipertansiyon ile yaşamaktadır. Ancak bu bireylerin yalnızca yüzde 23'ünde kan basıncı yeterli düzeyde kontrol altındadır. Kontrolsüz hipertansiyon; kalp krizi, inme, kronik böbrek hastalığı ve demans başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarının en önemli risk faktörlerinden biridir. Nüfusun yaşlanması, hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme, aşırı tuz tüketimi, tütün ve alkol kullanımı gibi risk faktörleri, hipertansiyon yükünün önümüzdeki yıllarda artabileceğini göstermektedir. Türkiye'de de hipertansiyon, kalp ve damar hastalıklarının başlıca nedenlerinden biridir. Ülkemizde 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, 15 yaş ve üzerindeki nüfusta hipertansiyon sıklığı yüzde 18,3 olup kan basıncı kontrol altında olma durumu ise yüzde 40,6'dır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 yılı verilerine göre de ülkemizdeki ölümlerin yüzde 3,3'ü hipertansiyon ilişkili durumlar nedeniyle gerçekleşmiştir " ifadelerini kullandı.

Tedavi ve yaşam önerileri

Antihipertansif ilaçların düzenli kullanımının önemine dikkat çeken Damkacı, "Antihipertansif ilaçların düzenli ve sürekli kullanımı hipertansiyon kontrolünde hayati önem taşır. Antihipertansif ilaçlar, kan basıncının düzenlenmesinde temel tedavi araçları arasında yer almaktadır. Bu ilaçların düzenli ve doğru kullanımı, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmakta ve ciddi komplikasyonların gelişme riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu doğrultuda, antihipertansif ilaçlara erişimin kolaylaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hayati bir öneme sahiptir. Erken tanı ve düzenli izlem ile hipertansiyon kontrolü mümkündür. Erken tanı, düzenli izlem, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve uygun tedavi ile hipertansiyona bağlı komplikasyonların büyük ölçüde önlenmesi mümkündür. Bakanlığımız, buradan yola çıkarak geliştirdiği Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) uygulaması ile kronik hastalıkların erken teşhisi, etkili tedavisi ve izlemlerini içeren süreçlerin, birinci basamak sağlık kuruluşlarında, kanıta dayalı klinik uygulama yönergeleri doğrultusunda yürütülmesi amaçlamaktadır. HYP kapsamında aile hekimleri, kendilerine kayıtlı bireylerin hipertansiyon, diyabet, obezite ve hastalıkları açısından risk durumlarını belirlemekte, gerekli yönlendirmeleri yapmakta ve düzenli takiplerini sağlamaktadır. Ayrıca, koroner arter hastalığı, kronik böbrek hastalığı ve inme tanıları bulunan kişiler de hazırlanan yönergeler doğrultusunda aile hekimleri tarafından periyodik olarak izlenmektedir " şeklinde konuştu.

Damkacı, vatandaşlara da sağlıklı yaşam çağrısında bulunarak, "Düzenli tansiyon ölçümü, dengeli beslenme, tuz tüketiminin azaltılması, fiziksel aktivite, tütün ve alkolden uzak durulması ve düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerekiyor" dedi. - BİLECİK