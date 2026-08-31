Hisarcık Devlet Hastanesi'ne 7 yeni hekim kadrosu - Son Dakika
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Hisarcık Devlet Hastanesi'ne 7 yeni hekim kadrosu

Hisarcık Devlet Hastanesi\'ne 7 yeni hekim kadrosu
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Kütahya Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi'ne sağlık hizmetlerini güçlendirmek için 7 yeni hekim kadrosu tahsis edildi. AK Parti İlçe Başkanı hizmet kalitesinin artacağını belirterek yetkililere teşekkür etti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Hisarcık İlçe Devlet Hastanesine 7 yeni hekim kadrosu tahsis edildi.

İlçede sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve erişilebilirliğinin artırılması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilen hekim kadro tahsisinin, Hisarcık Devlet Hastanesinin sağlık hizmeti kapasitesine katkı sağlaması bekleniyor.

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, 7 yeni hekim kadrosunun ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "Bu kadroların ilçemizde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini daha da artıracağına inanıyoruz. İlçemize olan desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, AK Parti İl Başkanımız Ceyda Çetin Erenler'e, milletvekillerimiz Adil Biçer'e, İsmail Çağlar Bayırcı'ya, Mehmet Demir'e ve İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ensar Durmuş'a ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Başta hemşerilerimiz olmak üzere ilçemize ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Hisarcık Devlet Hastanesi'ne 7 yeni hekim kadrosu - Son Dakika

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