Hisarcık'ta çöp konteynerlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika
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Hisarcık'ta çöp konteynerlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması

Hisarcık\'ta çöp konteynerlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması
03.06.2026 18:26  Güncelleme: 18:39
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye ekipleri, kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek için çöp konteynerlerini dezenfekte edip kireçleme yapıyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, belediye ekipleri tarafından ilçe genelindeki çöp konteynerlerinde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Belediye Çevre Temizlik ve Zabıta ekipleri, kötü koku ve bakteri kaynaklı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla konteynerleri özel dezenfektanlarla temizledi. Çalışmalar kapsamında ayrıca haşere oluşumunu ve kötü kokuları engellemek için kireçleme işlemleri de gerçekleştirildi. Belediye yetkilileri halk sağlığının korunması ve ilçenin temiz tutulması amacıyla rutin temizlik çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Hisarcık'ta çöp konteynerlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika

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