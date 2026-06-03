Hisarcık\'ta çöp konteynerlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, belediye ekipleri tarafından ilçe genelindeki çöp konteynerlerinde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Belediye Çevre Temizlik ve Zabıta ekipleri, kötü koku ve bakteri kaynaklı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla konteynerleri özel dezenfektanlarla temizledi. Çalışmalar kapsamında ayrıca haşere oluşumunu ve kötü kokuları engellemek için kireçleme işlemleri de gerçekleştirildi. Belediye yetkilileri halk sağlığının korunması ve ilçenin temiz tutulması amacıyla rutin temizlik çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA