Horlayan partnerle uyuyanların %75\'i etkileniyor, odaklanma ve hafıza etkilenebiliyor

Yanınızda horlayan bir partnerle uyuyup ertesi gün stres, odaklanma sorunu veya unutkanlık yaşadığınız oldu mu ? Horlama nispeten yaygın bir durum olduğundan genellikle tedavi edilmez ve zararsız bir rahatsızlık olarak geçiştirilir. Ancak uzmanlara göre, horlayan birinin yanında uyumak sağlığınızı etkileyebilir. Diş hekimi ve uyku sağlığı konusunda uzmanlaşmış Dr. Clare Simon, horlamanın uyku sırasında üst solunum yollarımızdaki yumuşak dokuların titreşiminden kaynaklandığını söylüyor.İngiliz Horlama ve Uyku Apnesi Derneği'ne (BSSAA) göre, İngiltere'deki yetişkin nüfusun yaklaşık %40'ı horluyor ve bu sorun kadınlardan daha çok erkekleri etkiliyor.Uyku Vakfı tarafından ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, horlayan bir partneri olanların %75'i uykularının etkilendiğini söylüyor. İşte partnerler üzerindeki etki konusunda bilmeniz gerekenler ve neler yapabileceğinize dair ipuçları. Odaklanma ve hafızaAerox Health'ten uzman ortodontist ve uyku uzmanı Prof. Ama Johal, horlayan bir kişinin eşinin "kalkıp ayrı bir odada uyumaya gitmesinin neredeyse son çare haline geldiğini" açıklıyor: "İnsanlar uyumadığında fiziksel olarak işlev göremez."

Gece boyunca, genellikle her 90 dakikada bir, farklı uyku evrelerini tekrarlayan bir döngünün içine gireriz. Bu döngünün daha derin aşamaları fiziksel iyileşme için önemli. BSSAA'nın açıkladığına göre, uyku sık sık bölünürse, onarıcı evrelerde daha az zaman geçirebiliyorsunuz ve bu da yatakta çok zaman geçirmiş olsanız bile yorgun uyanmanıza neden olabilir.Beyniniz gün boyunca edindiğiniz bilgileri uyku sırasında işler ve depolar.Parçalı uyku, örneğin horlayan bir eş nedeniyle uyanmak gibi, bu süreci kesintiye uğratarak odaklanmanızı ve hafızanızı etkileyebilir. Uyku düzeninin bozulması, hormon dengesini de etkileyebilir ve bu da enerji seviyeniz ile motivasyonunuzu etkiler. Uyku, stres ve duygusal tepkilerle ilgili beyin sistemlerinin düzenlenmesinde de rol oynar.Uyku düzeni bozulduğunda, bu sistemler daha az dengeli hale gelir ve bu da daha sinirli hissetmenize ve stresle başa çıkma yeteneğinizin azalmasına neden olabilir.Bu, 29 yaşındaki Meg Warren'ın eski partnerinin horlaması yüzünden uyuyamadığı dönemlerde yaşadığı bir haldi."Horlamadan dolayı uyandığımda hep inanılmaz derecede tetikte olurdum" diyor."Uyandığımda kendimi sersemlemiş ve şaşkın hissederdim, bazen o kadar ki sanki akşamdan kalma gibi olurdum."Horlama, ilişkiyi zorluyordu ve Meg "Hep birlikte yaşarsak gerçekten dayanılmaz horlamaların olduğu gecelerde ayrı bir yatak odamız olması gerektiğini söylerdim" diyor.Simon, eşin horlaması nedeniyle bozulan uykunun sinirliliğe, tartışmalara ve ayrı odalarda uyumaya karar verilirse yakınlığın azalmasına yol açabileceğini söylüyor.

52 yaşındaki gazeteci Anna-Louise Dearden, partnerinin horlaması nedeniyle bazen ayrı bir odada uyuduğunu söylüyor.Bu seçenek sayesinde, horlama özellikle şiddetli olduğunda dinlenmeye öncelik verebiliyor.

Anna-Louise "Uyandığınızda kötü bir gece uykusu geçirmişseniz, daha çok yemek yiyor ve daha sinirli hissediyorsunuz" diyor. Eskiden horlama yüzünden geceleri sık sık uyanıyordu ama kulak tıkacı takmanın çok faydalı olduğunu gördü.Artık partneriyle aynı yatakta yatarken gürültünün çoğunu duymadan uyuyabiliyor.Ne zaman yardım istemek gerekir?Hem Simon hem de Johal, yapılabilecek şeyler olduğunu söylüyor. Ancak öncelikle, eşinizin sadece horluyor mu yoksa uyku apnesi mi var, bunu ayırt etmek önemli.Uyku apnesi, kişinin uyku sırasında nefes alıp vermesinin tekrar tekrar durmasına ve başlamasına neden olan bir rahatsızlık.Belirtileri arasında nefes almada duraksamalar, gece boğulma hissi, sık sık uyanma ve sabah baş ağrıları yer alıyor. Simon'a göre, bu durumla karşı karşıyaysanız size Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı (CPAP) cihazı veya bazı durumlarda cerrahi tedavi önerilebilir.Simon, basit horlama için yaşam tarzı değişikliklerinin fark yaratabileceğini söylüyor. Bunlar arasında kilo vermek, sigarayı bırakmak, yatmadan önce alkol tüketimini azaltmak veya uyku pozisyonunuzu değiştirmek (örneğin sırt üstü yerine yan yatmak) yer alıyor.Partnerinize bir aile hekimine görünmesini de önerebilirsiniz.Aile hekimi size daha fazla bilgi verebilir veya sizi bir uzmana yönlendirebilir. Bir uzman, horlamaya neden olan şeyin burun tıkanıklığı veya alerjiler olup olmadığını kontrol etmek için tedavi önerebilir veya alt çeneyi hafifçe öne doğru iterek hava yolunu açık tutmak için özel bir ağızlık takılmasını tavsiye edebilir.Johal, birçok çiftin horlamaya "çok uzun süre" katlandığını ve bunun ilişkilerini etkilediğini söylüyor: "Önemli olan şu ki, yardım mevcut, sadece ulaşmak gerekiyor."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .