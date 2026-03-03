HPV'nin Erkeklerdeki Etkisi - Son Dakika
HPV'nin Erkeklerdeki Etkisi

HPV'nin Erkeklerdeki Etkisi
03.03.2026 11:12
Doç. Dr. Emrah Yakut, HPV'nin erkeklerdeki riskleri ve korunma yöntemlerini açıkladı.

ÜROLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Emrah Yakut, 4 Mart HPV Farkındalık Günü kapsamında HPV'nin erkekler üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Doç. Dr. Yakut, HPV'nin toplumda son derece yaygın görüldüğünü ve erkeklerin büyük bölümünün taşıyıcı olduğunu bilmeden virüsü bulaştırabildiğini söyledi.

Memorial Ankara Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Emrah Yakut, 4 Mart HPV Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, HPV'nin (Human Papilloma Virus) bulaş yolları, risk faktörleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Yakut, "Deri ve mukozaları enfekte eden, 200'den fazla alt tipi bulunan bir virüs grubu olan HPV (Human Papilloma Virus), hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilen ciddi bir enfeksiyon olarak biliniyor. Bunların bir kısmı düşük riskli yani basit bir siğil olarak görülse de bir kısmı ise yüksek riskli olup kanser gelişimiyle ilişkili olabiliyor. HPV toplumda son derece yaygın görülmektedir. Cinsel olarak aktif bireylerin yüzde 70-80'i yaşamlarının bir döneminde HPV ile karşılaşır fakat sessiz ilerler, çoğu kişi bunun farkında bile olmaz. HPV her iki cinsi de etkiler. Uzun yıllar kadınlarda rahim ağzı kanseriyle ilişkilendirilmesi nedeniyle erkekler göz ardı edilmiştir. Erkekler açısından risk genital siğiller, penis, anüs, orofarenks (boğaz) kanserleri, partnerlere bulaşın devam etmesi şeklindedir. Erkekler aynı zamanda sessiz taşıyıcı olabilir. Enfekte olan bireylerin yüzde 90'ında bağışıklık sistemi virüsü 1-2 yıl içinde temizler. HPV tipi (yüksek-düşük risk) bağışıklık durumu, sigara kullanımı, uzun süreli kalıcılık gibi faktörlere bağlıdır. Genital siğiller (kondilomlar), penis kanseri, anal kanser, orofaringeal (boğaz, dil kökü) kanserler (özellikle HPV 16 ve 18, erkeklerde kanserle en çok ilişkili tiplerdir)" diye konuştu.

'BU 4 BELİRTİYİ ÖNEMSEYİN'

Doç. Dr. Yakut, "HPV çoğunlukla sessiz seyreder. Erkeklerin büyük bölümü taşıyıcı olduğunu bilmez. Belirti varsa genellikle genital bölgede siğil, et beni, kabarıklık, anal bölgede kitle veya kanama, geçmeyen yara veya renk değişikliği nadiren kanama, renk değişikliği, yara tanı genellikle klinik muayene ile konur. Erkeklerde rutin HPV tarama testi yoktur. Şüpheli lezyonlarda biyopsi yapılabilir. HPV'nin bulaş yolları vajinal, anal, oral cinsel temas, deri-deri teması (tam penetrasyon şart değil), prezervatif riski azaltır ama tam koruma sağlamaz. HPV, cinsel yolla en kolay bulaşan virüslerden biridir. HPV'nin kendisini ortadan kaldıran spesifik bir antiviral tedavisi yoktur. Tedavi, oluşan lezyonlara yönelik planlanmaktadır. Kriyoterapi (dondurma), koterizasyon (yakma), lazer, cerrahi eksizyon (bağışıklık sisteminin virüsü temizlemesi)" dedi.

Doç. Dr. Yakut, "HPV aşısı, kadın ve erkeklerde cinsel aktif olmadan önce ideal ancak daha sonra da faydalıdır. Aşılama, bilinçli cinsel yaşam, damgalamadan uzak sağlık politikaları temel taşlardır. HPV bir ayıp ya da istisnai hastalık değildir. Son derece yaygın, çoğu zaman geçici bir enfeksiyondur. Erkeklerin bu konuda bilinçlenmesi, kendi sağlıklarını, partnerlerinin sağlığını ve toplum sağlığını doğrudan etkiler. Üroloji pratiğinde HPV'yi konuşmak, tanımak ve önlemek artık zorunluluktur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Emrah, HPV, Son Dakika

Son Dakika Sağlık HPV'nin Erkeklerdeki Etkisi

