HPV Testi ile Serviks Kanserini Yendi

Sağlık

Hemşirenin önerisiyle HPV testi verdi, serviks kanserini 1 yılda yendi

ANKARA - Ankara'da çeşitli nedenlerle Aile Sağlık Merkezine başvuran Nesime Bulut, 4 Şubat Dünya Kanser Farkındalık gününde bir hemşire tavsiye üzerine yaptırdığı HPV testinin sonucunda rahim ağzı kanseri (serviks) olduğunu öğrendi. Hastalığı erken evrede fark edilen Bulut, 1 yılda sağlığına kavuştu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Nesime Bulut, rutin kontrol için Aile Sağlık Merkezine başvurdu. Burada muayene olan Bulut'a, 4 Şubat Dünya Kanser Farkındalık günü dolayısıyla bir hemşire tarafından test yaptırması tavsiye edildi. Tavsiyenin üzerine Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne müracaat eden Bulut, yapılan testler sonucunda serviks kanserine yakalandığını öğrendi. Sevk edildiği hastanede tedavisine başlanan Bulut, 1 yıllık sürecin sonucunda kanserden kurtuldu. Hemşire tavsiyesi üzerine test yaptırdığını ve bu sayede hastalığına erken teşhis konulduğunu söyleyen Bulut, hemcinslerine belirti göstermeksizin HPV testine başvurmalarını önerdi.

Aile Sağlık Merkezine kontrole gittiği dönemin Dünya Kanser Günü'ne denk geldiğini dile getiren Nesime Bulut, bir hemşirenin yönlendirmesiyle HPV testi yaptırdığını söyleyerek, "Bir hafta sürecinde bana telefon geldi. Test sonuçlarımın pozitif çıktığını KETEM'e gitmem gerektiğini söylediler. KETEM'e geldim ve doktorların çabasıyla hastaneye yönlendirildim. Hastanede tekrardan örnekler alındı, bir tedavi sürecine girdik ama o tedavi sürecinde çok stres, korku ve endişe yaşadım. Kesinleşirse nasıl bir tedavi olacağım? Diye korkularım çok fazlaydı. Kendi kendime oturup ağladığımda oldu ama sonrasında doktorların yardımıyla, çevremin, ailemin ve arkadaşlarımın desteğiyle bu hastalığın üstüne gitmem gerektiğini, tedavimin başlamasını, sonucun ne olursa olsun bunun bitmesi gerektiğini düşündüm" ifadelerini kullandı.

"Ailemin desteğiyle bu kadar cesaret kazanabildim"

Erken tanı, iyi bir tedavi süreci ve yakınlarının desteği sayesinde hastalıktan kurtulduğunu kaydeden Bulut, "Şuan gayet iyiyim, negatife döndü ama kontrolleri bırakmamak gerekiyor, korkmamak gerekiyor. Tedavi süreci 1 yıl sürdü. Ailemin desteğiyle bu kadar cesaret kazanabildim. Onların sayesinde bu kadar yönelebildim. Kendim gitmeyecektim ama kızımın kendisi götürüp hastane kapısında beklemesi çocuklarımın sayesinde oldu. Onların desteğiyle yola çıktım" diye konuştu.

"Herkes kanser potansiyeline sahip, bunu unutmamak gerekiyor"

Erken tanının hastalığı yenme konusunda önemli bir adım olduğuna dikkati çeken Bulut, "Belirti olmasına gerek yok. Hastanelerde SMEAR testleri yapılıyor. Bu süreç içerisinde yaptırdıkları zaman erken tanı bu demektir. Hastalık geldikten sonra tedavi başlar, erken tanıyla hastalık başlamadan bitiriliyor. Tedaviden sonra hayatım çok güzel oldu. Kendimden eminim, korkum yok, hasta değilim diyebiliyorum ama peşini bırakmamak gerekiyor sonuçta herkes bu potansiyele sahip. Bunu unutmamak gerekiyor" dedi.

"Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerdendir"

Kanser taramalarından bahseden Uzman Dr. Gamze Işık Avcı, "Ülkemizde Ulusal Kanser Tarama Programları çerçevesinde rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanser taramaları yapılıyor. Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerdendir. Kanser taramalarını yaptırmak üzere vatandaşlarımız Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerine (KETEM), Aile Sağlık Merkezlerine ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurarak buralarda ücretsiz bir şekilde faydalanabilirler" diye konuştu.

Tüm kanser taramaların programlarının farklı olduğunu söyleyen Avcı, "Serviks kanser taramasını 30 65 yaş aralığındaki kadınlara 5 yılda bir HPV DNA yöntemiyle yapmaktayız. HPV DNA sonuçları pozitif çıkanları teşhis merkezleri olarak belirlediğimiz hastanelere yönlendirerek buralarda ileti tetkit ve tedavilerini yapılmasını sağlamaktayız" ifadelerini kullandı.

Rahim Ağzı Kanserinin erken dönemde genellikle belirti göstermediğine vurgu yapan Avcı, erken dönemde tespit edildiği taktirde tedavi şansının yüzde 100'e yakın olduğunu kaydetti.

"HPV taraması, pozitif çıkmış oranımızda 3.3 gibi belirte bilirim"

Sevk ettikleri illerde teşhis merkezleri olduğunu belirten Avcı, "Öncelikle SMEAR testi alınıyor. SMEAR testi de rahim ağzındaki hücrelerin farklılaşmasını, anatomik yapısal bir bozukluk olup olmamasını değerlendiriyor. Kanser yönünde bir değişiklik olmuş mu hücrelerde bunu değerlendiren bir test. Genelde öncelikle bu yapılıyor bunun sonucunda genellikle Kolposkopi dediğimiz bir rahim ağzını inceleyen, boyama yöntemiyle yapılan bir işlem vardır. Burada lezyon görülürse bundan biyopsi alınıyor. Sincan'da 2 tane Sağlıklı Hayat Merkezi aktif olarak çalışmakta. 2024 yılında yaklaşık 11 bin HPV taraması yapmış bulunmaktayız. Pozitif çıkmış oranımızda 3.3 gibi belirtebilirim" açıklamasını yaptı.

"Erken dönemde çıkıp tedavi ettirilmesi her türlü çok büyük avantajdır"

Kadınlara önerilerde bulunan Dr. Avcı, "Erken dönemde belirti göstermez, benim şikayetim yok diye ertelememek gerekiyor. Çoğu kadında bunu görüyoruz benim hiçbir şikayetim yok diye yıllardır gelmeyen olabiliyor ama belirti yokken bu tahlilleri takip ederek hekimlerin yönlendirmesi doğrultusunda zamanı geldiğinde düzenli taramalarımızı yaptırmak, korkmamak bir şey varsa bir şekilde çıkacak. Erken dönemde çıkıp tedavi ettirilmesi her türlü çok büyük avantajdır" dedi.