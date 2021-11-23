HRÜ'de diş hekimliği öğrencileri beyaz önlük giydi - Son Dakika

Harran Üniversitesi (HRÜ) Diş Hekimliği Fakültesince beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Osmanbey Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'ndaki törende, yeni kayıt yaptıran öğrenciler beyaz önlük giydi.

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, hekim olma yolundaki gururlu anlardan biri olan önlük giyme töreni heyecanını paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağlık çalışanların önemine değinen Çelik, şöyle devam etti:

"Öncelikle sağlık elemanları bizim için çok kıymetlidir. Son zamanlarda sağlık çalışanlarının önemini daha hissettik. Birinci sınıftan itibaren artık bu işin anlamını çok daha iyi öğreniyorsunuz. Biliyorsunuz bölgemiz kalabalık bir bölge ve sağlık çalışanlarına ihtiyaç çok fazladır. Bizler sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. Binalarımızla, tam donanımlı laboratuvarlarımızla diş hastanesini hazır hale getirip önümüzdeki dönem içerisinde hizmete sunacağız. Her zaman her koşulda sizlerin yanınızda olacağınızı bilmenizi istiyorum."

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Yavuz da fakülte olarak dünya standartlarını yakalamış pozisyonda olduklarını belirtti.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yavuz, şunları kaydetti:

"Yeni binamızı yapıyoruz, akademik kadromuzu güçlendiriyoruz. Eğitim kalitemizin daha da artması, hasta potansiyelimizi de arttıracaktır. Kullandığımız malzeme ve yaptığımız tedaviler, dünya standartlarına göre yapılmaktadır. Fakülte olarak yeterli teknolojiye sahibiz. Gelişmiş ülkelerde hangi tedaviler yapılıyorsa aynı tedaviyi biz de yapıyoruz. Kadromuz ve yeni binamız bittikten sonra fiziki olarak da daha güzel imkanlara sahip olacağız. Tüm velilerimize buraya geldikleri ve gençlerimizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum."

Törene Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Tahir Güllüoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Akif Altay, HRÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek de katıldı.