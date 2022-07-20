Huzurevi sakinlerine hatırlatma dozu aşısı yapıldı

DÜZCE - Korona virüs ile mücadele de başlatılan hatırlatma doz aşıları için Düzce'de huzurevlerinde ki yaşlılara aşılama çalışması yapıldı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından ülke genelinde hatırlatma dozu aşılama çalışmalarına hız verildi. Düzce'de de 3 noktada başlatılan aşılama çalışmaları çerçevesinde yüzlerce kişi hatırlatma aşılarını olmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan huzurevlerinde ki yaşlılar içinde hatırlatma aşılama programı gerçekleştirildi. 2 huzurevi ve 1 yaşlı bakım merkezinde yapılan aşılamalara yaşlılar yoğun ilgi gösterdi.

"En önemli silahımız aşı"

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, aşı çalışmasına hız verdiklerini belirterek, "60 kadar yaşlımız var Muharrem Sancaklı Huzurevinde hatırlatma doz aşılarını yapmaya başladık. Bayram tatili ile birlikte sağlık bakanlığımızda hatırlatma dozlarımızı yapalım diye çağrı yapmıştı. Huzurevlerimizde de hatırlatma dozu vakitleri gelenlere aşılama çalışmalarını yapıyoruz. Bugün itibari ile Düzce'de ki tüm huzurevlerinde ki aşılama çalışmalarımızı bitirmiş olacağız. Bayram tatili ile birlikte aşılama çalışmalarımıza başladık. İlk önce hastanelerimizde aşılama çalışmalarımıza başlamıştık. Daha sonra sağlıklı hayat merkezlerimizde aşılamalara başlamıştık. Son olarak Aile sağlığı merkezlerimizde de aşılama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vakalarda belli bir oranda artış var. Buradaki en önemli silahımız hatırlatma dozu aşıları. Ayrıca kalabalık ortamlarda bulunacağımız zamanlarda maske ve birbirimize olan mesafeyi ayarlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"3 kuruluşumuzda aşılarımız yapılıyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ise yaşlıların aşılama çalışmalarında yanlarında olduğunu gün içerisinde 200 büyüğün aşılama çalışmalarının tamamlanacağını belirterek "Sağlık Bakanlığımızın açıklaması ile birlikte Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte ilimizde bulunan tüm huzurevlerimizde aşılama çalışması başlattık. Büyüklerimizi bu hastalıktan korumak için sağlık müdürlüğümüzün ekipleriyle de 3 kuruluşumuzda da aşılarımız yapılıyor. Yaklaşık 200 büyüğümüz var tamamı aşıları bugün tamamlanmış olacak" dedi.