İdil'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İdil'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

İdil\'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın İdil ilçesinde tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hasta kabulüne başladı. Milletvekili Arslan Tatar merkezi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi. Tatar, modern merkezin ilçedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlayacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Şırnak'ın İdil ilçesinde yapımı tamamlanan İdil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hasta kabulüne başladı.

İdil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Milletvekili Arslan Tatar, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tedavi gören vatandaşlarla da görüşen Tatar, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Tatar, personele görevlerinde kolaylıklar diledi.

İdil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin ilçedeki vatandaşların ağız ve diş sağlığı hizmetlerine daha modern ve nitelikli şartlarda ulaşmasına önemli katkı sağlayacağını belirten Tatar, sağlık yatırımının İdil'e hayırlı olmasını temenni etti.

Tatar, merkezin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür ederek, yatırımın İdil ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Şırnak, Sağlık, İdil, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İdil'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
Özgür Özel partisinin bütçesini açıkladı İşte 38 günde toplanan para Özgür Özel partisinin bütçesini açıkladı! İşte 38 günde toplanan para
Girne faciasının kahramanı Tam 100 kişiyi kurtardı Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı
Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti
Jandarmanın dikkati, emekli öğretmeni son anda kurtardı: Az daha tüm birikimini kaptırıyordu Jandarmanın dikkati, emekli öğretmeni son anda kurtardı: Az daha tüm birikimini kaptırıyordu
İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu tutuklandı Suçlamanın detayı belli oldu İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu tutuklandı! Suçlamanın detayı belli oldu

13:43
Bombalar peş peşe patlıyor Galatasaray’dan saat başı transfer
Bombalar peş peşe patlıyor! Galatasaray'dan saat başı transfer
13:33
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde zirvede, ama kötü anlamda
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde zirvede, ama kötü anlamda
13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
13:10
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran “Grup halinde cinsel ilişki“ iddiası
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran "Grup halinde cinsel ilişki" iddiası
13:08
Dünya o hareketini konuşuyor Arda Güler’in ne yaptığını sadece Türkler anladı
Dünya o hareketini konuşuyor! Arda Güler'in ne yaptığını sadece Türkler anladı
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay’da dünyaya seslendi İsrail’e özel vurgu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 13:58:06. #7.12#
SON DAKİKA: İdil'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement