Iğdır'da hayırsever bağışıyla kazanılan kan bağışı aracı sürekli hizmete girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da hayırsever bağışıyla kazanılan kan bağışı aracı sürekli hizmete girdi

Iğdır\'da hayırsever bağışıyla kazanılan kan bağışı aracı sürekli hizmete girdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da hayırseverlerin bağışlarıyla Türk Kızılay'a kazandırılan kan bağışı aracının açılışı yapıldı. Araç, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda sabit personeliyle ilk kez sürekli kan bağışı hizmeti verecek ve ihtiyaç halinde ilçelerde de görev yapacak.

Iğdır'da hayırseverlerin bağışlarıyla Türk Kızılay'ına kazandırılan kan bağışı aracının açılışı gerçekleştirildi. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda hizmet verecek araç, kentte ilk kez sürekli kan bağışı hizmeti sunacak.

Iğdır'da hayırseverlerin desteğiyle Türk Kızılay'a kazandırılan kan bağışı aracının açılışı yapıldı. Bugüne kadar Van'dan belirli dönemlerde Iğdır'a gelerek sınırlı sürelerle hizmet veren kan bağışı aracı, yeni araçla birlikte ilk kez kentte sürekli olarak görev yapacak. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda hizmet verecek olan araç, sabit personeliyle il merkezinde düzenli olarak kan bağışı kabul edecek. İhtiyaç duyulması halinde ilçelerde de hizmet sunacak. Hayırseverlerin bağışlarıyla kazandırılan aracın açılışının yapılmasıyla birlikte Iğdır'da kan bağışı hizmetlerinin daha düzenli ve erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor. Açılışta konuşan Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, bugüne kadar Van Bölge Başkanlığı kapsamında belirli günlerde kan bağışı aracının Iğdır'a geldiğini belirterek, "Maalesef bugüne kadar Iğdır'da daimi olarak hizmet veren bir kan bağış merkezimiz yoktu. Çok şükür, bu anlamda Kızılay Genel Başkanımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Herhangi bir kamu katkısı olmadan, tamamen hayırseverlerimizin desteğiyle bu araç hayata geçti. Bu işin arka planında emeği olan, ismini sayamadığım, çok kıymetli katkı veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Kan ihtiyacının önemini şahsen yaşamış biri olarak aracın Iğdır için çok kıymetli olduğunu ifade eden Taşolar, "Kan ihtiyacının ne demek olduğunu şahsen yaşamış biri olarak, burada daimi olarak kan bağış aracımızın olmasını çok önemli ve kıymetli buluyorum. Vereceğimiz kanlarla ihtiyaç sahiplerine ulaşılması, kan ihtiyacı olabilecek yakınlarımızın bir durumu söz konusu olduğunda sesimize kulak verecek, bizi dinleyecek, bize yol gösterecek ve en kısa zamanda kan temininin sağlanacağı bir merkezin olması çok önemli." diye konuştu. Vali Taşolar, konuşmasının sonunda kan bağışı aracının Iğdır için hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti ve kurdeleyi davetliler ile beraber kestiler.

Hayırseverlerin bağışlarıyla kazandırılan aracın hizmete girmesiyle birlikte Iğdır'da kan bağışı hizmetlerinin daha düzenli ve erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Kızılay, Sağlık, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Iğdır'da hayırsever bağışıyla kazanılan kan bağışı aracı sürekli hizmete girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor
Hamzabeyli’de 708 gram kaçak altın ele geçirildi Hamzabeyli'de 708 gram kaçak altın ele geçirildi
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Trump’tan “Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı’na alternatif olarak tanıtıyor“ haberine “Harika“ yorumu Trump'tan "Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak tanıtıyor" haberine "Harika" yorumu
Türkiye’den Avrupa Parlamentosu’nda TSK’ya yönelik “iftiralara“ tepki Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda TSK'ya yönelik "iftiralara" tepki
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5’i ağır 13 yaralı Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı

15:21
Leroy Sane’den Galatasaray’ı kızdıracak hamle
Leroy Sane'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle
15:06
Silivri’deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
14:48
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
14:31
Pimi çekip bombayı patlatamadılar Galatasaray’da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
13:49
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor’a sürpriz isim
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 15:38:11. #7.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da hayırsever bağışıyla kazanılan kan bağışı aracı sürekli hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement