Iğdır\'da tiroid ameliyatı sinir monitörüyle ilk kez başarıyla yapıldı

Iğdır'da tiroid ameliyatı sinir monitörüyle ilk kez başarıyla yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da uzun aradan sonra ilk kez tiroid ameliyatında nöromonitörizasyon cihazı kullanıldı ve operasyon başarıyla tamamlandı. Ses tellerine giden sinirlerin korunmasına yardımcı olan cihaz, cerrahi güvenliği artırıyor.
Iğdır'da ileri teknoloji cihaz kullanılarak gerçekleştirilen tiroid ameliyatı başarıyla tamamlandı.
Iğdır'da hastanede sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya ve modern tıp uygulamalarını hastalarla buluşturmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Uzun bir aradan sonra ilk kez Nöromonitörizasyon (sinir monitörü) cihazı kullanılarak gerçekleştirilen tiroid ameliyatı başarıyla tamamlandı. Tiroid cerrahisinde kullanılan bu teknoloji, ses tellerine giden sinirlerin korunmasına yardımcı olarak cerrahi güvenliğin artırılmasına katkı sağlıyor. Başarılı operasyonda Genel Cerrahi hekimleri Op. Dr. Aylin Doylu ve Op. Dr. Berke Şengün ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. K. Selin Elden Yarol görev aldı.
Kaynak: İHA
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