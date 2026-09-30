Iğdır\'da tiroid ameliyatı sinir monitörüyle ilk kez başarıyla yapıldı

Iğdır'da ileri teknoloji cihaz kullanılarak gerçekleştirilen tiroid ameliyatı başarıyla tamamlandı.

Iğdır'da hastanede sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya ve modern tıp uygulamalarını hastalarla buluşturmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Uzun bir aradan sonra ilk kez Nöromonitörizasyon (sinir monitörü) cihazı kullanılarak gerçekleştirilen tiroid ameliyatı başarıyla tamamlandı. Tiroid cerrahisinde kullanılan bu teknoloji, ses tellerine giden sinirlerin korunmasına yardımcı olarak cerrahi güvenliğin artırılmasına katkı sağlıyor. Başarılı operasyonda Genel Cerrahi hekimleri Op. Dr. Aylin Doylu ve Op. Dr. Berke Şengün ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. K. Selin Elden Yarol görev aldı.