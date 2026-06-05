İklim Değişikliği İçin Sağlık İzleme Sistemi

Sağlık Bakanlığı, iklim değişikliğine bağlı sağlık riskleri için izleme sistemi oluşturacağını duyurdu.

İnsan sağlığının korunmasında çevresel faktörlerin izlenmesi ve yönetilmesi önemli bir yere sahiptir. İçme-kullanma ve yüzme sularının kalite kontrollerinin yapılması, çevresel risklerin takip edilmesi, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve bu alanlarda dijital izleme sistemlerinin geliştirilmesi ise Sağlık Bakanlığı'nın çevre sağlığı alanında yürüttüğü çalışmalar arasında yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı ise 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, çevre sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, içme-kullanma ve yüzme sularının kalite izleme faaliyetleri, Çevre Sağlığı Bilgi Sistemi ile gerçekleştirilen dijital izleme uygulamaları ve iklim değişikliğinin sağlık etkilerine yönelik çalışmaların yer aldığı bir yazılı açıklama yayımladı.

İklim değişikliğine bağlı sağlık riskleri için izleme sistemi oluşturulacak

Bakanlık tarafından, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 'İklim Değişikliği ve Sağlık Bilimsel Danışma Kurulu' koordinasyonunda, iklim değişikliği ile bağlantılı hastalıkların belirlenmesi ve önceliklendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Su kalitesi ülke genelinde dijital sistemlerle denetleniyor

Aynı zamanda Bakanlık, çevre sağlığı kapsamında içme kullanma suları, ambalajlı sular, yüzme suları, yüzme havuzları ve kaplıca sularının kalite izleme çalışmalarının yürütüldüğünü; su kalitesine ilişkin veriler, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen Çevre Sağlığı Bilgi Sistemi (ÇSBS) üzerinden elektronik ortamda da düzenli olarak takip edildiğini bildirdi.

Geçen yıl güncellenen ÇSBS ile kaynakların, su depoları, şebeke sistemleri, numune alma noktaları ve analiz sonuçlarının tek merkezden izlenebildiğinin ifade edildiği açıklamada, mobil uygulamaların sisteme entegre edilmesiyle su numunelerinin sahadan alınarak analiz sonuçlarının anlık olarak takip edilmesinin mümkün hale getirildiği de yer aldı.

Yüzme suyu kalitesi 35 ilde düzenli olarak takip ediliyor

Öte yandan Bakanlık tarafından yüzme sularına yönelik çalışmalar kapsamında; her yıl deniz ve göle kıyısı bulunan 35 ilde mikrobiyolojik izleme çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi ve belirlenen izleme noktalarından 15 günde bir alınan numunelerin analiz edilerek yüzme alanlarının kalite durumunun titizlikle izlendiği belirtildi.

Yüzme alanlarının yüzde 93'ü iyi ve üzeri kalite sınıfında yer alıyor

Geçen yılın izleme sonuçlarına göre yüzme alanlarının yüzde 82'sinin 'Mükemmel', yüzde 11'inin 'İyi', yüzde 4'ünün ise 'Yeterli' sınıfında değerlendirildiği bilgisi de açıklamada yer aldı.

Açıklamada, bu yıl Türkiye'deki Mavi Bayraklı yüzm e alanı sayısının 577'den 580'e yükselirken, Türkiye'nin İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyada 3'üncü sıradaki yerini koruduğu bilgisi de verildi. Antalya'da 232, Muğla'da 113, İzmir'de 60, Balıkesir'de 45 ve Aydın'da 39 mavi bayrak sayısı olduğu da Bakanlık tarafından belirtildi.

Vatandaşlar yüzme suyu takip sistemi üzerinden yüzme alanlarının kalitesine anlık olarak erişebiliyor

Vatandaşlar; yüzme alanlarının konum bilgilerine, analiz sonuçlarına, kalite sınıflandırmalarına, yüzücü sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilere 'yuzme.saglik.gov.tr' internet adresi üzerinden erişebiliyor. - ANKARA