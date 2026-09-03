İleri evre KOAH hastası Afyonkarahisar'da balon tedavisiyle yeniden rahat nefes aldı - Son Dakika
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İleri evre KOAH hastası Afyonkarahisar'da balon tedavisiyle yeniden rahat nefes aldı

İleri evre KOAH hastası Afyonkarahisar\'da balon tedavisiyle yeniden rahat nefes aldı
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Afyonkarahisar'da ileri evre KOAH teşhisi konulan 62 yaşındaki Mesut Akıncı, AFSÜ Hastanesinde bronkoskopi yöntemiyle uygulanan balon tedavisi sonrası yeniden rahat nefes almaya başladı. Oksijen cihazına bağımlı yaşayan hasta, operasyonun ardından sağlığına kavuştu ve doktorlarına teşekkür etti.

Afyonkarahisar'da ileri evre kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) teşhisi konulan ve yaşamının büyük bölümünü oksijen cihazına bağlı sürdüren 62 yaşındaki Mesut Akıncı, gerçekleştirilen operasyonun ardından yeniden rahat nefes almaya başladı.

Uşak'ta yaşayan Akıncı, uzun yıllar sigara kullanmasına bağlı solunum sıkıntısı çekti.

Akıncı, rahatsızlığı daha da ilerleyince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hastanede bronkoskopi (akciğer ve solunum yollarındaki sorunları teşhis ve tedavi etme amacıyla uygulanan tıbbi bir işlem) yöntemiyle uygulanan balon tedavisi sayesinde hastanın daralan bronşları açıldı ve daha rahat nefes alması sağlandı.

Hastanenin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Balcı ve ekibi tarafından yapılan tetkiklerin ardından Akıncı'ya balon tedavisi uygulanmasına karar verildi.

Balcı, hastanın uygulanan tedavinin ardından rahatladığını belirterek, "Bize geldiğinde oksijen konsantratörüyle yaşıyordu. Şu an daha rahat." ifadelerini kullandı.

Göğüs hastalıkları asistanı Yaşar İnkaya ise "Tek tek genişletme ve kronik bronşit oluşturan lümeni temizleme işlemi yapıyoruz." diye konuştu.

Mesut Akıncı da kendisiyle ilgilenen doktorlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Sağlık, Afyon, Koah, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İleri evre KOAH hastası Afyonkarahisar'da balon tedavisiyle yeniden rahat nefes aldı - Son Dakika

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