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İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili? - Son Dakika

İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?

14.12.2021 12:09
İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?

İngiltere'de hükümete tavsiye veren bilim kurulu üyeleri (SAGE) tarafından yapılan yeni bir çalışmada iki doz Pfizer/BioNTech aşısının, Omicron varyantının neden olduğu ciddi hastalığa karşı yüzde 84 oranında koruma sağladığı belirtildi.

Araştırmacılar, üçüncü doz aşının, semptomatik hastalığa karşı korunmayı 2 kat yükselttiğini söyledi.

Hafta sonu yayınlanan SAGE modellemesi, İngiltere'nin ilk 500 Omicron vakasından elde edilen erken gerçek dünya verilerine dayanıyor.

Çalışma, iki Pfizer/BioNTech dozunun hastaneye yatışı ve ölüme karşı yüzde 83,7 koruma sağladığı varsayımından yola çıktı. Ayrıca aşının koruyuculuğunun üç ila altı ay içinde zayıfladığı varsayıldı.

AŞININ KORUYUCULUĞU

Bununla birlikte, söz konusu çalışma, London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) tarafından yapılan modellemede sunuldu ve antikorlara bakan laboratuvar çalışmalarına dayanıyor.

Model, aşıya dirençli Omicron varyantının, İngiltere'de her gün 4 bin kadar enfekte hastanın, ülkedeki hastanelerekabul edildiği geçen Ocak ayındaki ikinci dalgasından daha fazla hastaneye yatışa yol açabileceği konusunda uyardı.

Diğer taraftan, mevcut aşılar, Wuhan'da ortaya çıkan orijinal virüsü hedef alacak şekilde tasarlandı. Ancak varyant çok yeni olduğu için uzmanlar hala varyantın gerçek dünyada nasıl davranacağını yansıtabilecek laboratuvar deneylerine güveniyorlar.

Konuya ilişkin açıklama yapan, East Anglia Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Prof. Dr. Paul Hunter, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının ciddi hastalıklara karşı daha da iyi koruma sağlamasını beklediğini söyledi. Ölçülmesi daha zor olan T hücrelerinin bağışıklıkta çok önemli bir rol oynadığını sözlerine ekledi.

"İNSANLARIN YÜZDE 16'SI HALA TEHLİKEDE"

Ancak, Reading Üniversitesi'nden bir mikrobiyolog olan Dr Simon Clarke, aşının etkinliğindeki düşüşün hala "endişe verici" olduğunu belirterek, "Hiç kimse Omicron'un aşı etkinliğini tamamen ortadan kaldırmasını beklemiyordu. Ancak, söz konusu düşüş yadsınamaz. Ağır hastalıklara karşı yüzde 84 korumayı baz aldığınızda bile, bu durum insanların yüzde 16'sının hastaneye kaldırılmaya veya Omicron tarafından öldürülmeye karşı savunmasız bırakıyor. Yani Delta varyantında gördüğümüzden üç kat daha fazla" diye konuştu.

SEMPTOMATİK HASTALIĞA KARŞI KORUMA YÜZDE 46,7'YE DÜŞTÜ

Öte yandan çalışma, iki doz AstraZeneca/Oxfordaşısının altı ay sonra semptomatik Omicron'a karşı yalnızca yüzde 36,1; iki doz Pfizer/BioNTech aşısının ise yalnızca yüzde 46,7'lik bir koruma sağladığını gösterdi.

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Son Dakika Sağlık İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili? - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili? - Son Dakika
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