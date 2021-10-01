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İlk doz aşısını yaptıranlar için fidan dikilecek - Son Dakika

İlk doz aşısını yaptıranlar için fidan dikilecek

01.10.2021 17:04

İlk doz aşısını yaptıranlar için fidan dikilecek Tunceli'de 'Her aşı bir fidan' kampanyası kapsamında ilk doz aşısını olan vatandaşlar için uygun alanlara fidan dikimi gerçekleştirilecek.

İlk doz aşısını yaptıranlar için fidan dikilecek

TUNCELİ - Tunceli'de 'Her aşı bir fidan' kampanyası kapsamında ilk doz aşısını olan vatandaşlar için uygun alanlara fidan dikimi gerçekleştirilecek. İl Sağlık Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen proje kapsamında ilk fidanı Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan dikti. Vali Özkan, fidan dikiminin ardından tamamlama aşısını oldu.

Tunceli Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü desteğiyle ilde 'Bir Aşı Bir Fidan, Her Aşı Geleceğimize Nefes Olsun Projesi kapsamında Tunceli Devlet Hastanesi yanına fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikimine Vali Mehmet Ali Özkan, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, Orman İşletme Müdürü Özcan Yüksel ile hastane çalışanları katıldı.

Temsili olarak ilk fidanı diken Vali Mehmet Ali Özkan daha sonra tamamlama aşısını oldu. Aşı olduktan sonra açıklamalarda bulunan Vali Özkan, "Az önce Sağlık Müdürlüğümüz ve Orman İşletme Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol gereği hem ağaçlandırmayı hem de aşılamayı özendirmek için Bir Aşı Bir Fidan ve Her Aşı Geleceğimize Nefes Olsun Projesi dahilinde fidanımızı diktik. Ardından tamamlama aşımızı olduk" dedi.

Kentin aşılama bakımından iyi durumda olduğunu kaydeden Vali Özkan, "Tabi ilimiz birinci ve ikinci doz aşılama kapsamında oran olarak yüzde 72'lerde. Maviye dönmeye, daha sağlıklı, sıhhatli bir ortama kavuşmaya yüzde 3'lük bir oran kaldı, ikinci doz aşılamalarımız kaldı. Bu vesileyle vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Hem kendi sağlığımız, hem toplum sağlığı hem de virüsün yaşam ortamının kalmaması için aşılama elimizdeki tek silah. Vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına bekliyoruz. Hem aşılarını olsun, hem ağaç diksinler. Hem kendilerini hem çevreyi hem de ilimizin güzelliğine katkı sunsunlar. Tunceli'ye mavi yakışır. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Projeye ilişkin bilgi veren Tunceli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir ise "Aşılama çalışmalarının iyi bir düzeyde olduğu Tunceli'de aşılamaya katkı vermek için böyle bir kampanya düzenledik. Valimize ve Orman İşletme Müdürümüze katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Bu sene birçok orman yangınıyla karşı karşıya kaldık. Biz de bu kampanyayla hem aşılama çalışmalarımıza destek hem de yanan ormanlarımızın yerine yenilerini dikmeyi amaçlıyoruz. İlk doz aşısını olan her vatandaşımız için belirlediğimiz bölgelerde fidan dikimi gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

İlk doz aşısını yaptıranlar için fidan dikilecek
İlk doz aşısını yaptıranlar için fidan dikilecek
İlk doz aşısını yaptıranlar için fidan dikilecek
İlk doz aşısını yaptıranlar için fidan dikilecek

İl Sağlık Müdürlüğü, Mehmet Ali Özkan, COVIRAN Bereket, Tunceli, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İlk doz aşısını yaptıranlar için fidan dikilecek - Son Dakika


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