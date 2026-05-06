İmmün Yetmezlik Farkındalığına Dikkat!

06.05.2026 01:02
Elazığ Fırat Üniversitesi'nde immün yetmezlik hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kılıç, erken tanının önemini vurguladı.

22-29 Nisan İmmün Yetmezlik Farkındalık Haftası dolayısıyla Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte Fırat Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Kılıç, immün hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Kılıç, bu haftanın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bağışıklık sistemi hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla değerlendirildiğini, immün yetmezliklerin, bağışıklık sisteminin görevini yeterince yerine getirememesi sonucu ortaya çıkan hastalıklar olduğunu, bağışıklık sisteminin vücudu mikroplara ve zararlı maddelere karşı koruyan temel mekanizma olduğunu söyledi. Sistemde yer alan unsurlardan bir ya da birkaçının eksikliğinin bu hastalıklara yol açtığını vurguladı.

Hastalığın görülme sıklığının gelişmiş ülkelerde 100 binde bir ile 10 binde bir arasında değiştiğini belirten Kılıç, Türkiye'de kesin veriler olmamakla birlikte özellikle akraba evliliklerinin yaygın olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha sık görüldüğünün tahmin edildiğini dile getirdi. İmmün yetmezliklerin büyük bölümünün genetik geçişli olduğunu ve belirtilerin çoğunlukla yaşamın ilk aylarında ortaya çıktığını kaydetti. Sık ve uzun süren enfeksiyonların en önemli belirtiler arasında yer aldığını aktaran Prof. Dr. Mehmet Kılıç, bu durumun zaman zaman hastaneye yatış gerektirebildiğini, erken tanı ve tedavinin hayati önem taşıdığını, sağlık çalışanları arasında farkındalığın artırılması gerektiğini, aksi halde tanıda gecikmeler yaşanabileceğini sözlerine ekledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

