İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar

Bir vatandaş, marketten aldığı paketli dondurmaların içini açtığında büyük bir şok yaşadı. Ürünlerin üzerinde yoğun küf tabakası olduğunu fark eden tüketici, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

DONDURMALAR KÜFLÜ ÇIKTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dondurmaların bozulmuş görüntüsü izleyenlerin tepkisini çekti.

Gıda güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendiren olay sonrası sosyal medya kullanıcıları denetimlerin artırılması çağrısında bulundu. Uzmanlar, soğuk zinciri kırılan süt ürünlerinin ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyardı.