İnegöl\'e 7 birimli yeni aile sağlığı merkezi için protokol imzalandı

Fatih Mahallesi'nde İnegöl Belediyesi'nin arsa tahsisini gerçekleştirdiği alanda hayata geçirilecek 7 Aile Hekimliği Birimli Bilge Rauf Arıç Aile Sağlığı Merkezi için Bursa Valisi Erol Ayyıldız nezdinde hayırsever Bilge Arıç ile protokol imzalandı.

İnegöl Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi köy içi bölgesinde sağlık alanı olarak tahsis edilen 2.440 metrekarelik arsa üzerine, hayırsever Bilge Arıç tarafından 7 Aile Hekimliği Birimli yeni bir Aile Sağlığı Merkezi kazandırılacak. Bilge Rauf Arıç Aile Sağlığı Merkezi adıyla hizmet verecek merkezin yapımı için protokol; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, hayırsever Bilge Arıç, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İnegöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak'ın katılımıyla imzalandı.

Yapılacak Aile Sağlığı Merkezi sayesinde Fatih ve Cumhuriyet mahallelerinde aile hekimi başına düşen nüfusun, Sağlık Bakanlığı ve kalkınma planlarında belirlenen hedeflerle uyumlu seviyelere çekilmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için Aile Hekimliği Birimi başına düşen nüfus hedefini 2.650 olarak belirlediği, orta vadede ise bu sayının 2.500 ve nihai olarak 2.000 seviyelerine düşürülmesinin planlandığı belirtildi. İnegöl'de son dönemde yapılan yatırımlarla aile hekimi başına düşen nüfusun 4.000'lerden 3.000 seviyelerine gerilediği, yeni merkezlerle birlikte bu sayının 2.500 seviyelerine yaklaşmasının beklendiği ifade edildi.

İnegöl genelinde devlet, belediye ve hayırsever iş birliğiyle yürütülen sağlık yatırımları kapsamında şehre toplam 19 yeni Aile Sağlığı Merkezi kazandırılırken, yeni Aile Sağlığı Merkezi'nin müjdesini sosyal medya hesabından duyuran Belediye Başkanı Alper Taban; "Vatandaşlarımızın yerinde, hızlı ve kaliteli sağlık hizmetine erişimini güçlendirecek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Fatih Mahallemize kazandırılacak, arsa tahsisini gerçekleştirdiğimiz 7 Aile Hekimliği Birimli Aile Sağlığı Merkezi Binası için Valimiz Sayın Erol Ayyıldız ile protokolümüzü imzaladık. Hayırseverimiz Bilge Arıç'a teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA