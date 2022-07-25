İngiltere'de sağlık çalışanı açığı 'kamu sağlığını tehdit eder noktaya ulaştı' - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

İngiltere'de sağlık çalışanı açığı 'kamu sağlığını tehdit eder noktaya ulaştı'

25.07.2022 07:33
İngiltere'de sağlık çalışanı açığı 'kamu sağlığını tehdit eder noktaya ulaştı'

İngiltere’de milletvekilleri tarafından hazırlanan bir rapora göre Ulusal Sağlık Sistemi’ndeki çalışan açığı, hastaların sağlığını tehdit edecek seviyeye ulaştı.

Jim Reed, BBC Sağlık Muhabiri

İngiltere’de milletvekilleri tarafından hazırlanan bir rapora göre Ulusal Sağlık Sistemi’ndeki (NHS) çalışan açığı, hastaların sağlığını tehdit edecek seviyeye ulaştı.

NHS’in tarihinde görülmemiş bir şekilde doktor açığı 12 bini, hemşire ve ebe açığı ise 50 bini aştı.

Rapora göre sağlık çalışanı açığını kapamak için etkili adımlar atılmaması, pandemi nedeniyle uzamış bekleme sürelerini daha da uzatma riski taşıyor.

Hükümet ise daha fazla çalışan bulabilmek için uzun vadeli planlar hazırlamakta olduklarını belirtiyor.

Raporu hazırlayan Avam Kamarası’ndaki Sağlık ve Sosyal Bakım Komitesi’ne başkanlık eden Eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, Eylül’de göreve başlaması gereken yeni başbakan için en öncelikli konulardan birinin bu olması gerektiğini söylüyor:

“NHS’te istikrarlı bir şekilde çalışan açığı olması hem sağlık çalışanlarına hem de hastalara büyük bir risk oluşturuyor.

“Hükümetin bu sorunu aşmak için uzun vadeli bir planı olmaması da bu sorunun çözümünü zorlaştırıyor.”

Komiteye göre bu gidişle 2030’ların sonunda sağlık ve sosyal bakım alanındaki 1 milyon yeni istihdam gerekecek.

İngiltere’nin yaşlanan nüfusuna ek olarak sağlık sektörünün gelişmesi ve bu alandaki teknolojik ilerlemeler nedeniyle daha fazla çalışana ihtiyaç duyulacak.

Komite bu ay görevden ayrılan Eski Sağlık Bakanı Sajid Javid’i de dinledi.

Javid hükümetin manifestosunda yer alan 6 bin yen aile hekimi sözünü tutma yolunda ilerlemediğini söyledi.

Özellikle Mart 2021 ile Mart 2022 arasında 500’den fazla ebenin işi bırakması, doğum hizmetlerinde aksama riski oluşturuyor.

Bakım hizmetlerinde durum daha kötü

Rapora göre hasta ve yaşlı bakım merkezlerinin yüzde 95’i işçi bulmakta, yüzde 75’i ise mevcut işçilerini korumakta zorlanıyor.

Rapora göre maaşlar iyileşmeden bu durumu düzeltmek mümkün olmayacak.

Ülkede 17 bin bakım çalışanının saatlik 9,5 sterlin olan yasal sınırın altında maaş aldığından endişe ediliyor.

Kraliyet Hemşirelik Koleji’nin yönetici Patricia Marquis, sağlık sisteminde çalışan bazı hemşirelerin ailelerini geçindirmekte, kira ödemekte, işe gelmek için ulaşım parası bulmakta zorlanmasının kabul edilemez olduğunu söylüyor.

YORUMLAR
500
25 Temmuz 2022 Eurosport Yayın Akışı 25 Temmuz 2022 Eurosport Yayın Akışı Fransız sınır güvenliği Eurostar tren seferlerinin artırılmasını istemiyor Fransız sınır güvenliği Eurostar tren seferlerinin artırılmasını istemiyor
Kaynak: BBC

Hükümet, England, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İngiltere'de sağlık çalışanı açığı 'kamu sağlığını tehdit eder noktaya ulaştı' - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
01:02 Resmi Gazete'de yayınlandı! Polis meslek yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
00:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği "Bay Kemal" hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi!
00:01 Emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandıran çalışma! Bakanlık, 3 formülü masaya yatırdı
23:18 Sivas'ta çobanın hırsız sanıp tüfekle vurduğu 3 kişinin koyun ticareti yaptığı öğrenildi
22:42 Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü!
22:32 Yürek yakan kazada yaşamını yitiren polis memuruyla ilgili kahreden detayı Emniyet Müdürü paylaştı
22:29 Meksika'da korkutan olay! 14 yaşındaki bir çocuk jaguar saldırısına uğradı
22:20 Milletin Sesi mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere seçim vaadi: Her bayramda en az asgari ücret kadar ikramiye verilecek
22:15 Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı
22:05 Galatasaray'ın yeni transferi Seferovi ilk maçında mest etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 07:51:13. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de sağlık çalışanı açığı 'kamu sağlığını tehdit eder noktaya ulaştı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement