İnmemiş Testis Uyarısı: Erkek Bebeklerde Dikkat!

Özel Ümit Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aydın Erkul, inmemiş testisin prematüre bebeklerde daha sık görüldüğünü belirterek, erkek bebeklerde düzenli genital muayenenin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aydın Erkul, erkek bebeklerde görülebilen inmemiş testis konusunda aileleri uyardı. Erkul, özellikle prematüre doğan erkek bebeklerde bu durumun zamanında doğan bebeklere göre daha fazla görülebildiğini aktardı. İnmemiş testisin tıp dilinde 'kriptorşidizm' olarak adlandırıldığını ifade eden Erkul, normal gelişim sürecinde testislerin anne karnında skrotuma, yani torbaya inmesinin beklendiğini ancak prematüre doğumlarda bu sürecin tamamlanmamış olabileceğine dikkat çekti.

Düşük doğum ağırlığı ve ikiz bebeklerde risk artıyor

Op. Dr. Aydın Erkul, yalnızca prematüre bebeklerin değil, düşük doğum ağırlıklı bebekler ile ikiz erkek bebeklerin de risk grubunda yer aldığını belirtti. Ancak risk faktörlerinin varlığının tedavi yaklaşımını değiştirmediğini vurgulayan Erkul, erken tanı ve düzenli takibin önemine dikkat çekti.

Her muayenede kontrol edilmeli

İnmemiş testisin tanısında çocuk doktorlarının kritik rol üstlendiğini ifade eden Erkul, erkek bebeklerin rutin muayenelerinde genital bölge kontrolünün mutlaka yapılması gerektiğini söyledi. Erkul, muayenelerde penis yapısı, idrar deliğinin yeri ve testislerin torba içinde olup olmadığının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Titiz bir genital muayene ile bu durumlar tespit edilebilir ve gerekli görülen hastalar ilgili uzmanlara yönlendirilebilir" dedi. - ESKİŞEHİR