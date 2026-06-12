İnmemiş Testis Uyarısı: Erkek Bebeklerde Dikkat! - Son Dakika
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İnmemiş Testis Uyarısı: Erkek Bebeklerde Dikkat!

İnmemiş Testis Uyarısı: Erkek Bebeklerde Dikkat!
12.06.2026 10:29
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Op. Dr. Aydın Erkul, prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde inmemiş testis riskine dikkat çekti.

Özel Ümit Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aydın Erkul, inmemiş testisin prematüre bebeklerde daha sık görüldüğünü belirterek, erkek bebeklerde düzenli genital muayenenin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aydın Erkul, erkek bebeklerde görülebilen inmemiş testis konusunda aileleri uyardı. Erkul, özellikle prematüre doğan erkek bebeklerde bu durumun zamanında doğan bebeklere göre daha fazla görülebildiğini aktardı. İnmemiş testisin tıp dilinde 'kriptorşidizm' olarak adlandırıldığını ifade eden Erkul, normal gelişim sürecinde testislerin anne karnında skrotuma, yani torbaya inmesinin beklendiğini ancak prematüre doğumlarda bu sürecin tamamlanmamış olabileceğine dikkat çekti.

Düşük doğum ağırlığı ve ikiz bebeklerde risk artıyor

Op. Dr. Aydın Erkul, yalnızca prematüre bebeklerin değil, düşük doğum ağırlıklı bebekler ile ikiz erkek bebeklerin de risk grubunda yer aldığını belirtti. Ancak risk faktörlerinin varlığının tedavi yaklaşımını değiştirmediğini vurgulayan Erkul, erken tanı ve düzenli takibin önemine dikkat çekti.

Her muayenede kontrol edilmeli

İnmemiş testisin tanısında çocuk doktorlarının kritik rol üstlendiğini ifade eden Erkul, erkek bebeklerin rutin muayenelerinde genital bölge kontrolünün mutlaka yapılması gerektiğini söyledi. Erkul, muayenelerde penis yapısı, idrar deliğinin yeri ve testislerin torba içinde olup olmadığının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Titiz bir genital muayene ile bu durumlar tespit edilebilir ve gerekli görülen hastalar ilgili uzmanlara yönlendirilebilir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık İnmemiş Testis Uyarısı: Erkek Bebeklerde Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aykut İpekli Aykut İpekli:
    valla bu haber çıktığında harita çok geç mi çıktı yani bu kadar bilinen bir konu neden şimdi fark edildi gibi geldi bana 0 0 Yanıtla
  • Emre Sönmez Emre Sönmez:
    bu kadar önemli bir şey var ama çoğu gençler çocuk yapmadan önceki kontrolleri ciddiye almıyorlar, evlenip çocuk yapıyorlar sonra dert başlıyor, eğitim yok bilinç yok kimin sorumlusu bu 0 0 Yanıtla
  • Tuba Kocyigit Tuba Kocyigit:
    şehirde yaşayan bir baba olarak söylüyorum çocuk doktoru bulmak çok zor hatta bulsan da muayene kalitesi pek iyi değil bu harita yok doktor yok sıra kuyruğu uzun insanların sağlığından çok para kazanmaya odaklanıyor herkes 0 0 Yanıtla
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