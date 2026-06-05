İnönü Üniversitesi'nde karaciğer naklinde 25. yıl kutlaması - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi'nde karaciğer naklinde 25. yıl kutlaması

05.06.2026 19:04
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Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz: - "Dünyanın en yüksek hacimli karaciğer nakil merkezlerinden biri olduk"

İnönü Üniversitesinde "Karaciğer Naklinde 25. Yıl" programı düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Seddar Yavuz, bilim şehri Malatya'nın gelişmesi noktasında kentteki iki üniversitenin çok önemli katkılar sunduğunu belirterek, teşekkür etti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat da 2002 yılında başlayan karaciğer nakli serüvenlerinin Karaciğer Enstitüsünün kurulmasıyla taçlandığını ve çapraz karaciğer nakilleriyle de artık dünyada zor ulaşılır bir seviyeye geldiğini vurguladı.

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz da bundan 25 yıl önce gerçekleştirdikleri ilk karaciğer nakliyle başlayan yolculuklarının kendilerini çok önemli bir noktaya taşıdığını ve büyük bir aileye dönüştüklerini söyledi.

25 yılda 4 bin 400 karaciğer nakli yapıldı

Şimdiye kadar 4 bin 400 karaciğer nakli yaptıklarını belirten Yılmaz, "Dünyanın en yüksek hacimli karaciğer nakil merkezlerinden biri olduk. Binlerce erişkin ve çocuk hastanın hayat bulmasına aracılık ettik. Yüzlerce akademik çalışma ve dünyanın her yerinden gelen akademisyenlere karaciğer nakli eğitimi verdik. Bizler, 25 yıl boyunca yalnızca nakil yapmadık. Bilim ürettik, yeni teknikler geliştirdik, çapraz karaciğer nakli gibi yenilikçi uygulamalarla dünyaya yön verdik." dedi.

Çapraz nakillerde ABD Boston College'da görev yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Tayfun Sönmez ve Prof. Dr. Utku Ünver'in vericileri eşleştiren uygulamasını kullandıklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"2023'ten itibaren, 2024, 2025, neredeyse bu çapraz karaciğer nakli sayesinde yüzde 50 daha fazla hastaya sağlık, gelecek, ne derseniz deyin, böyle bir şans sunmuş olduk ve bu hastaların birçoğu karaciğer nakline ulaşma şansı olmayan hastalardı. Çoklu çaprazlar sayesinde Kırım'dan, Bulgaristan'dan, Suudi Arabistan'dan, Ürdün'den, Kuzey Afrika'dan, her yerden hasta gelmeye başladı. Neden? Donörleri var ama uyumsuz. İşte bu sayede bu hastalar, bu çapraz nakil sayesinde sağlıklarına kavuşabildiler. Bu çapraz nakil sayesinde çok uygun, çok ideal, aynı kan grubundan, aynı karaciğer volümü, donörün sağlığını tehlikeye atmadan karaciğer nakilleri gerçekleştirilebiliyor."

Yılmaz, dünya genelinde ses getiren çapraz nakiller sonucunda "İbni Sina Hizmet Ödülleri Cerrahi Bilimleri" kategorisinde ödüle layık görüldüğünü ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığını söyledi.

Yemen'in eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ghaleb Abdullah Musad da Malatya'da yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştuğunu dile getirerek, "Ben, bundan dolayı Türkiye ile, Türk halkıyla gurur duyuyorum. Ben, her zaman diyorum. Benim ilk doğumum Yemen'de oldu ve ikinci doğum yerim Malatya." dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Akpolat, Prof. Dr. Sezai Yılmaz'a plaket verdi.

Vali Seddar Yavuz da Akpolat ve Yılmaz'a plaket takdim etti.

Kaynak: AA

Sezai Yılmaz, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İnönü Üniversitesi'nde karaciğer naklinde 25. yıl kutlaması - Son Dakika

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