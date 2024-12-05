İnönü Üniversitesi'nde Yapay Zeka Destekli MR Cihazı Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

İnönü Üniversitesi'nde Yapay Zeka Destekli MR Cihazı Açıldı

Malatya'daki İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Hastanesi'nde yapay zeka destekli MR ünitesi açıldı.

05.12.2024 17:49
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Çapraz karaciğer nakilleriyle adını duyuran Malatya'daki İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Hastanesi'nde yapay zeka destekli MR ünitesinin açılışı yapıldı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, hastanedeki açılış töreninde, yeni MR cihazı ve ünitesinin yapay zeka destekli olmasının çekim kalitesini yükselteceğini, iş yükünü düşürüp çekim sayısını yüzde 40 oranında arttıracağını söyledi.

Prof. Dr. Akpolat, "Yeni MR cihazımız ve ünitemiz, üniversitemizin ve hastanemizin hizmet kalitesini arttıracak olması dolayısıyla çok önemli bir katkı sağlayacak. Emeği geçen başta Radyoloji Ana Bilim Dalımız olmak üzere, hastane başhekimliğimize, özellikle Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocama teşekkür ediyorum." dedi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Veysel Burulday da yapay zeka destekli MR cihazının çekimleri hızlandıracağını, hastanın içeride daha kısa süre kalacak olmasının da hasta konforunu arttıracağını ifade etti.

Burulday, yapay zekanın teknisyenlere rehberlik ve kılavuzluk da yapacağını belirterek, "Yapay zeka destekli MR cihazı bölgemizde ilk. Ayrıca burası Karaciğer Nakli Hastanesi. Bu cihaz MR elastografi donanımına da sahip. Karaciğer sertliğini ölçerek hastalarımıza daha iyi hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Yeni MR cihazının 7/24 esaslı olmak üzere 45 hastaya hizmet vereceğini aktaran Burulday, şunları kaydetti:

"Burası Karaciğer Nakli Hastanesi, bir karaciğer nakli çekimi ortalama 45 dakika, bir saat sürüyor. Çünkü biz özellikli çekimler yapıyoruz. Belki bu devlet hastanesinde, başka yerlerde daha kısa sürer ama bizde özellikli olduğu için 45 dakika. Bu cihazla bu sürenin daha kısalacağını düşünüyoruz. Yaklaşık bir yarım saate düşecek. Bu, hem konforu arttıracak hem daha çok sayıda hasta çekeceğiz, daha iyi kalitede, görüntüde hasta çekeceğiz, hastanemiz hizmet kalitesini arttıracak."

Konuşmaların ardından yeni MR cihazı ve ünitesinin açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Hastane, malatya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İnönü Üniversitesi'nde Yapay Zeka Destekli MR Cihazı Açıldı - Son Dakika

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