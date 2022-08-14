Cinsel bölgeye kan pompalayıp, isteği artırıyor! Karpuzu mutfaktan sakın eksik etmeyin

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte en çok tüketilen meyvelerden biri olan karpuz da sofralardaki yerini aldı. Sabah, öğle, akşamve yarısı olmak üzere günün neredeyse her dakikası tüketilebilmesi nedeniyle bir adım önde olan karpuzun çok ilginç bir faydası olduğu öğrenildi.

CİNSEL BÖLGEYE GİDEN DAMARLARI KANLANDIRIYOR

Cinsel bölgeye giden kan akımı, performans için büyük önem taşıyor. Karpuz içerdiği sitrülin" maddesi ile cinsel bölgenin kanlanmasını, dolayısıyla uyarılmanın hızlanmasını sağlıyor.

BEYAZ KISMI, CİNSEL İLAÇLARDAN DAHİ DAHA ETKİLİ

Hatta karpuz hakkında daha önce ortaya atılan bir iddia, hayli konuşulmuştu. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, karpuzun beyaz kısmının cinsel istek artırıcı ilaçlardan dahi daha etkili olduğunu söyleyerek büyük bir yankı uyandırmıştı.