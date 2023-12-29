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İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadın fenalaştı - Son Dakika
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İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadın fenalaştı

45 yaşındaki İngiliz kadın Michelle Sword, internet üzerinden satın aldığı zayıflama iğnesini kullanarak ölümden döndü. Kendine enjekte ettiği iğne sonrası fenalaşan Sword, çocuklarının haber vermesiyle hastaneye kaldırıldı. Tüm organları iflas eden kadın, doktorların yoğun çabaları sonucu hayatta kaldı. Sword, ölümden döndükten sonra insanları internetten her firmadan ilaç almamaları konusunda uyardı.

İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadın fenalaştı
29.12.2023 - 17:26,
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45 yaşındaki İngiliz kadın, Michelle Sword, internet üzerinden satın aldığı zayıflama iğnesini kendine enjekte ettikten sonra çocuklarının gözü önünde fenalaşıp yere yığıldı.

Çocuklarının haber verdiği sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Sowrd'un tüm organlarının iflas etti.

Doktorlar,Sword'un ölmediği için çok şanslı olduğunu söyledi.

Daha önce üç yıl boyunca eczaneden satın aldığı ilacın üç yıl boyunca kullandığını fakat hiçbir sorun yaşamadığını söyleyen anne, ilacı tekrar kullanmaya karar verdiğini fakat eczane yerinden sipariş ettiği iğneyi kullandı.

İğneyi kendine enjekte ettikten 15 dakika sonra kan şekeri en tehlikeli seviyelere düştü.

Bilincini kaybeden anne çocukları 13 yaşındaki Cadie ve 18 yaşındaki Coen'in gözü önünde yere yığıldı.

Doktorlar ilk kez, bir insanda kan seviyesinin bu kadar tehlike bir seviye indiğini gördüklerini söyledi.

Şeker seviyesinin tehlike birseviye gelmesinden dolayı başta kalbi olmak üzere iç organları iflas etti.

Uzun süre hastanede tedaviden annenin organları doktorların uzun çabaları sonucu tekrar eski fonksiyonuna döndü.

Tabur edilen Sword, ölümden döndüğünü ve insanları her firmadan bu tür ilaç almamalı konusunda uyardı

İnternetten aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
İnternetten aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
İnternetten aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
İnternetten aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
İnternetten aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
İnternetten aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Sağlık
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Diabetes İnsipidius, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadın fenalaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadın fenalaştı - Son Dakika
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