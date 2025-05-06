Iraklı Gençten 6 Kişiye Umut Olacak Organ Bağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Iraklı Gençten 6 Kişiye Umut Olacak Organ Bağışı

Iraklı Gençten 6 Kişiye Umut Olacak Organ Bağışı

Motosiklet kazasında beyin ölümü gerçekleşen Iraklı Elias'ın organları, 6 hastaya nakledilecek.

06.05.2025 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN'da kazada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Iraklı Elias Naif Elias Nasır'ın (16) 2 böbrek, 2 kornea, kalp ve karaciğeri, 6 kişiye umut oldu. Nasır'ın dayısı Meşal Gaip Huseyin Nasır, "Biz 9 senedir Samsun'dayız. Vatandaşların bize çok iyilikleri oldu. Biz de buna bir karşılık göstermek istedik" dedi.

Bafra ilçesinde 27 Nisan'da motosiklet kazası geçiren Iraklı Elias Naif Elias Nasır, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 28 Nisan'da yoğun bakıma alınan Nasır'ın dün akşam beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine, Samsun Organ Nakli Birimi yetkilileri, hasta yakınlarıyla irtibat kurdu. Yapılan görüşmeler sonucunda hastanın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Ekipler, Nasır'ın 2 böbrek, 2 kornea, kalp ve karaciğerini aldı. Kalp, Ankara Bilkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülürken, 2 böbrek, 2 kornea ve karaciğer de Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) hastalara nakledilecek.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Recep Erik, "Vakamız bize 27 Nisan'da motosiklet kazasıyla geldi. Kafa travması geçirmişti. 28 Nisan'da yoğun bakıma aldıktan sonra dün de beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü sonrası aile görüşmesinden çıkan izinle de organlarını çıkartıp bugün naklediyoruz. 2 böbrek, 2 kornea, kalp ve kornea çıkarttık. İnşallah alıcılara da şifa olur. Bu yüce gönüllülük için de yakınlarına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

BİZE YAPILAN İYİLİKLERE KARŞI ORGANLARI BAĞIŞLADIK

9 senedir Samsun'da olduklarını, Türk vatandaşların kendilerine çok iyi davrandıklarını buna karşılık olarak da yeğeninin organlarını başladıklarını ifade eden Elias Naif Elias Nasır'ın dayısı Meşal Gaip Huseyin Nasır (37), "Organ bağışı için karar verdik. Biz de 9 senedir Samsun'dayız. Vatandaşların bize çok iyilikleri oldu. Biz de buna bir karşılık göstermek istedik. Bir de çocuğumuza hayır olsun istedik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Beyin Ölümü, Beyin Ölümü, Motosiklet, Böbrek, Samsun, Sağlık, Dünya, Nasır, Olay, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Iraklı Gençten 6 Kişiye Umut Olacak Organ Bağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
EuroLeague devi, Guduric’i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten çarpıcı çıkış Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor
Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar
Trump’ın ’yabancı filmlere vergi’ kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı Trump'ın 'yabancı filmlere vergi' kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı
Mourinho’ya Rusya’dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz
Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı?
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 16:26:26. #7.13#
SON DAKİKA: Iraklı Gençten 6 Kişiye Umut Olacak Organ Bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.