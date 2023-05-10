Göğüsleri cinsel organında büyüyen genç kadın, tıp literatürüne geçti - Son Dakika
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Göğüsleri cinsel organında büyüyen genç kadın, tıp literatürüne geçti

Göğüsleri cinsel organında büyüyen genç kadın, tıp literatürüne geçti

10.05.2023 16:14

İran'da yaşayan genç kadının göğüslerinin cinsel organında büyüdüğü anlaşıldı. Genç kızı ameliyata alan doktorlar parçayı bölgeden çıkardı. Bilim insanları bu durumun çok nadir gerçekleştiği ve resmi kayıtlara geçen sadece birkaç vakanın olduğunu ifade etti.

İran'da 24 yaşındaki bir kadın, 12 yıl boyunca cinsel organında meydana gelen şişkinliği acı duymadığı için umursamadı. Acıları artınca doktora giden kadının organındaki şişkinliği doktorlar ameliyat ile aldı.

GÖĞÜS DOKUSUYLA AYNI ÇIKTI

Doktorlar daha sonra şişkinliğin ne olduğunu öğrenmek için alınan parçayı laboratuvara yolladı. Yapılan incelemede kadının göğsünün cinsel organın içinde büyüdüğü ve şişkinliğin tamamen göğüs dokusu ile aynı olduğu ortaya çıkınca büyük bir şok yaşandı.

Tıp dünyası şokta! Genç kadının göğüsleri cinsel organında büyüdü

NADİREN GERÇEKLEŞEBİLİYOR

Journal of Medical Case Reports dergisine konuşan doktorlar, göğüslerin genel olarak süt bölgesinde büyüdüklerini fakat bazı durumlarda koltuk altı, karın ve cinsel organ kısımlarında da nadiren büyüdüğünü söyledi.

BİRKAÇ VAKA KAYITLARA GEÇTİ

Doktorlar böyle bir durumun yaşanma ihtimalinin çok düşük olduğunu ve resmi kayıtlara göre sadece birkaç vakanın meydana geldiğini söyledi.

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