Sağlık

İşitme engelli vatandaşlara kan verme sürecinde tercüman desteği

ANKARA - Görme engellilerin kan vermesinde sağlanan kolaylıklar sonrasında işitme engelliler, kendilerine sağlanacak tercüman desteği sonrasında belirli zamanlarda kan merkezlerine gelerek bağış yapabilecek.

Daha önce görme engellilerin kan bağışlayabilmesi için özel formlar oluşturan ve görme engellilerin de kan bağışı vermesini sağlayan Kızılay, şimdi de işitme engeliler için de çok önemli bir yeniliği başlatıyor. İşitme engellileri örgütleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kızılay iş birliğinde hayata geçirilecek yeni uygulama ile işitme engeliler de artık yılın belirli zamanlarında kan merkezlerine gelerek tercüman eşliğinde kan bağışı yapabilecek. Kan bağışı sürecinde ise tercümanlar, engelli kan bağışçılarına eşlik edecek.

"İşitme engelli bireyler kan bağışında bulunabilecekler"

Türk Kızılay Kan Bağışçısı Yönetimi Müdürü Dr. Metin Kalender, işitme engelliler için 5 ilde yılda 4 defa davet günü yapacaklarını belirterek, "Böylece işitme engelli vatandaşlarımız kan bağışlayabilecekler. Kan bğaışı süreçlerinde teknik olarak Sağlık Bakanlığının Kan ve Kan Ürünleri Rehberi gereği bir sorgulama formumuz var. Bu formda sorulanların doğru şekilde anlaşılıp, hekim kontrolünden sonra da kendi imzaları ve yeminli tercüman imzasıyla birlikte kayıt altına alınarak yapılması gerekiyor çünkü kan güvenliği ve kişi sağlığı için bu önemli. Herhangi bir enfeksiyon durumunda geri dönüp bu vatandaşımızla iletişime geçmemiz gerekiyor. İşitme engelli vatandaşımız kan vereceği zaman bir tercüman eşliğinde hekimle iletişim sağlayarak ve formları doldurarak bunu yapabiliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de randevu sistemi üzerine oluşturulmuş bir çalışma da tamamlanacak. Böyle günler dışında da işitme engelli bireyler kan bağışında bulunabilecekler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kalender, işitme engelli vatandaşların kan bağışı vereceği esnada yaşayabileceği durumlar anlatan kısa videoları oluşturulan aplikasyon sayesinde öğrenebileceklerini ifade etti.

"Tercüman desteği devamlı olursa kan bağışı yapmak isteyen işitme engelliler daha fazla gelebilirler

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı Bülent Tekin ise, kan bağışı merkezlerinde tercüman olmasının işitme engelliler için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Detay sorular çok fazla ama tercüman olmadığı zaman sorularla ilgili iletişim sıkıntısı olabiliyor. İşitme engelliler için biraz zor oluyor. Bu sefer kan vermek istediği zaman tercüman olmadığı için vazgeçebiliyorlar ama tercüman olduktan sonra işitme engelliler daha çok gelmek ister. Soru cevapları daha hakim olup, doğru cevaplar verebilirler. Tercüman desteği devamlı olursa kan bağışı yapmak isteyen işitme engelliler daha fazla gelebilirler. Tüm işitme engellilerin kan bağışı yapmalarını bekliyorum" dedi.