İşitme Kaybına Cerrahi Çözüm
04.03.2026 10:14
Balıkesir'de işitme kaybı yaşayan bir hastaya kemiğe implante işitme cihazı takıldı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesinde, işitme kaybı yaşayan bir hastaya uygulanan cerrahi yöntemle kemiğe implante işitme cihazı (BAHA) takıldı.

Hastanenin Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamil Gökçe Tulacı tarafından gerçekleştirilen operasyonla, hastanın kafatası kemiğine özel bir implant yerleştirildi.

Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Tulacı, sistemin sesi kulak yolundan iletmekte zorlanan veya klasik işitme cihazlarından yeterince fayda göremeyen hastalar için modern bir çözüm sunduğunu belirtti.

Cihazın ses titreşimlerini kemik aracılığıyla doğrudan iç kulağa ilettiğini ifade eden Tulacı, şunları kaydetti:

"Bu yöntemle hastanın günlük yaşamında sesleri daha net duyup sağlıklı iletişim kurabilmesini sağlıyoruz. Genellikle bir gece hastanede yatış gerektiren operasyon, uygun kriterleri taşıyan her yaş grubundaki hastaya güvenle uygulanabiliyor. Tedavi süreciyle hastaların sosyal yaşama katılımını ve yaşam kalitesini belirgin biçimde iyileştiriyoruz."

Tulacı, ameliyat öncesi ve sonrası süreçte katkı sunan odyoloji birimine de teşekkür etti.

Kaynak: AA

