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Isparta'da 112 Acil Çağrı Merkezi, 2021 yılında 298 bin 644 kez gereksiz meşgul edildi - Son Dakika

Isparta'da 112 Acil Çağrı Merkezi, 2021 yılında 298 bin 644 kez gereksiz meşgul edildi

18.01.2022 10:52

Isparta'da 112 Acil Çağrı Merkezi, 2021 yılında 298 bin 644 kez gereksiz meşgul edildi Pazar ihtiyaçları için arayanlar var Isparta'da 2021 yılında 112'ye gelen 518 bin 113 aramanın, 298 bin 644'dü 'Gereksiz arama' olarak kayıtlara geçti.

Isparta'da 112 Acil Çağrı Merkezi, 2021 yılında 298 bin 644 kez gereksiz meşgul edildi

Pazar ihtiyaçları için arayanlar var

ISPARTA - Isparta'da 2021 yılında 112'ye gelen 518 bin 113 aramanın, 298 bin 644'dü 'Gereksiz arama' olarak kayıtlara geçti. Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi, en yoğun çalıştığı 2021 yılında bu çağrıların yüzde 57'si gereksiz çağrı olarak kayıtlara geçti.

Pandemi döneminin kahramanlarından olan 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında önemli bir köprü rolü üstleniyor. Ancak bunu hala anlayamayan vatandaşlar var ki sayıları da çok fazla.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ethem Kılıçarslan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 2021 yılını anlattı. Yıl içinde 518 bin çağrı aldıklarını belirten Kılıçarslan, 518 bin çağrının yaklaşık 300 bininin gereksiz çağrı olduğunu belirterek "Pandemi döneminde 112 acil çağrı merkezimiz çok önemli bir görev gördü. Bütün vatandaşlarımız hem merak ettiklerini hem ihtiyaçları halinde bize ulaşarak, ilimizde valiliğimiz sayesinde vefa destek ekipleri kuruldu. Bu ekiplerimizle beraber Isparta'mıza hizmet etmeyi başardık. 2021 yılında toplam çağrı sayımız 518 bin 113 çağrı aldık. Maalesef tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de çoğu gereksizdi. Gereksiz çağrı 298 bin 644 olarak belirlendi. Orantıya vurursak yüzde 57 olarak kayıtlara geçti. 2022 yılındaki amacımız yüzde 50'nin altına düşürmek" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezini canı sıkıldığı için arayan oluyor

Isparta'da 2021 yılında 112'ye gelen 518 bin 113 aramanın, 298 bin 644'dü 'Gereksiz arama' olarak kayıtlara geçti. Gereksiz çağrılardan rahatsızlığı belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ethem Kılıçarslan "Gereksiz çağrı olaraktan birçoğu telefonunu denemek için arıyor, birçoğu gecenin bir saatinde evde canı sıkıldığı için arayan oluyor, bizim çağrı merkezimizle alakası olmamasına rağmen pazar ihtiyaçları için arayan oluyor" ifadelerini kullandı.

561 lira ceza uygulanıyor

İl Müdürü Kılıçarslan, gereksiz çağrıların tespiti durumunda 561 lira cezai işlem uygulandığını söyledi. 112 Acil Çağrı Merkezi, gereksiz çağrılara rağmen çağrı kabul reaksiyonunu 4 saniyenin altına indirdi. Merkezde alınan çağrılar, sağlık, emniyet, Jandarma, itfaiye, AFAD ve Ormana yönlendiriliyor.

Isparta'da 112 Acil Çağrı Merkezi, 2021 yılında 298 bin 644 kez gereksiz meşgul edildi
Isparta'da 112 Acil Çağrı Merkezi, 2021 yılında 298 bin 644 kez gereksiz meşgul edildi
Isparta'da 112 Acil Çağrı Merkezi, 2021 yılında 298 bin 644 kez gereksiz meşgul edildi

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Pandemi, Isparta, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Isparta'da 112 Acil Çağrı Merkezi, 2021 yılında 298 bin 644 kez gereksiz meşgul edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da 112 Acil Çağrı Merkezi, 2021 yılında 298 bin 644 kez gereksiz meşgul edildi - Son Dakika
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