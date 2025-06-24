İstanbul'da Bir İlk: Glutensiz Kafe ve Market Beylikdüzü'nde Hizmete Girdi - Son Dakika
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Sağlık

İstanbul'da Bir İlk: Glutensiz Kafe ve Market Beylikdüzü'nde Hizmete Girdi

İstanbul\'da Bir İlk: Glutensiz Kafe ve Market Beylikdüzü\'nde Hizmete Girdi
24.06.2025 10:53
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Çölyak hastaları ve glutensiz beslenmek zorunda olan bireyler için İstanbul'da bir ilk gerçekleşti. Beylikdüzü Belediyesi, gıda hassasiyeti olan vatandaşların sosyal yaşamda karşılaştıkları zorlukları azaltmak amacıyla örnek bir projeyi hayata geçirdi. Kırlangıç Glutensiz Kafe ve Market, Beylikdüzü Belediyesi'nin iştirak şirketi Kırlangıç Yaşam Alanları güvencesiyle kapılarını açtı.

Kırlangıç Glutensiz Kafe ve Market, yalnızca glutensiz ürünlerin bulunduğu özel yapısıyla çölyak hastaları ve glutensiz beslenmek zorunda olan bireyler için hem güvenli hem de sosyal bir alan sunuyor. İstanbul'da ilk kez bir belediye tarafından kurulan bu türden işletme, aynı zamanda sağlıklı beslenmeye özen gösteren vatandaşlara da hitap ediyor. Çölyak hastaları ve glutensiz beslenen kişileri bir araya getirmeyi planlayan etkinliklerin de gerçekleştirileceği mekanda, eğitim sunumları da yapılacak.

İstanbul'da Bir İlk: Glutensiz Kafe ve Market Beylikdüzü'nde Hizmete Girdi

İki bölümlü olarak tasarlanan merkezde, bir yanda glutensiz atıştırmalıklar ve yemeklerin sunulduğu kafe yer alırken, diğer yanda ise sertifikalı ve güvenilir glutensiz ürünlerin bulunduğu market bölümü bulunuyor. Böylece hem anlık ihtiyaçlara cevap veriliyor hem de günlük alışveriş imkanı sağlanıyor.

ÇÖLYAK HASTALARINA SOSYAL ALANDA KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; "Bu proje bizim için yalnızca bir hizmet değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk. Glutensiz beslenmek zorunda olan vatandaşlarımız, çoğu zaman dışarıda yemek yemek veya alışveriş yapmak konusunda sıkıntı yaşıyor. Biz de bu sorunu ortadan kaldırmak için yola çıktık. Kırlangıç Glutensiz Kafe ve Market, onların güvenle nefes alabilecekleri bir alan olacak" dedi.

İstanbul'da Bir İlk: Glutensiz Kafe ve Market Beylikdüzü'nde Hizmete Girdi

Toplum sağlığına yönelik bu vizyoner adım, başta çölyak hastaları olmak üzere birçok vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandı. Uzmanlar da benzeri adımların diğer belediyeler tarafından da örnek alınması gerektiğini belirtiyor.

Glutensiz yaşam tarzını benimseyen herkes için yeni bir buluşma noktası olan Kırlangıç Glutensiz Kafe ve Market, farkındalık yaratmakla kalmıyor; aynı zamanda erişilebilirliği artırarak sağlıklı yaşamı destekliyor.

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İstanbul'da Bir İlk: Glutensiz Kafe ve Market Beylikdüzü'nde Hizmete Girdi - Son Dakika

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