"İstanbul\'da kuduz vakalarında patlama" iddialarına valilikten yanıt
23.02.2026 07:58
İstanbul Valiliği, kentte kuduz vakalarında artış olduğu yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Son kuduz vakasının 2007 yılında görüldüğü, 2025'te uygulanan 123 bin 538 aşının ise tedbir amaçlı olduğu açıklandı.

İstanbul Valiliği, bazı medya ve sosyal medya mecralarında yer alan "İstanbul'da kuduz vakalarında patlama" şeklindeki haber ve paylaşımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"AŞILAR BAZI ALINARAK HAZIRLANAN VERİLER"

Açıklamada, söz konusu içeriklerin İstanbul'da yapılan kuduz aşısı sayıları baz alınarak hazırlandığı belirtilerek, bu yorumların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

SON KUDUZ VAKASI 2007'DE GÖRÜLDÜ

Valilik, İstanbul'da son kuduz vakasının 2007 yılında görüldüğünü, bu tarihten bu yana kentte herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmadığını bildirdi. 2025 yılı içerisinde İstanbul genelinde toplam 123 bin 538 kuduz aşısı uygulandığı aktarılan açıklamada, bu aşıların tamamının tedbir amaçlı olduğu kaydedildi.

Tedbir amaçlı aşılamaların bir bölümünün sahipsiz sokak hayvanlarının saldırısı sonrası, bir bölümünün ise sahipli hayvanların tırmalaması, salya temasının bulunması gibi durumlar nedeniyle uygulandığı belirtildi.

