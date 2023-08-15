İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 18 yaş altındakilerin cinsiyet değişikliği süreçleriyle ilgili makaleye inceleme başlattı - Son Dakika
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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 18 yaş altındakilerin cinsiyet değişikliği süreçleriyle ilgili makaleye inceleme başlattı

Son Güncelleme: 15.08.2023 10:28

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı, 18 yaş altındakilerin cinsiyet değişikliği süreçleriyle ilgili fakülte öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin çok yönlü inceleme başlattığını duyurdu.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı, 18 yaş altındakilerin cinsiyet değişikliği süreçleriyle ilgili fakülte öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin çok yönlü inceleme başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından yapılan açıklamada, "Basın ve sosyal medyada 18 yaş altı cinsiyet değişikliği süreçleri ile ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin Dekanlığımız tarafından çok yönlü bir inceleme başlatılmıştır. Sürecin hukuki, akademik ve etik işleyişine ilişkin başlatılan inceleme üst düzey hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 18 yaş altındakilerin cinsiyet değişikliği süreçleriyle ilgili makaleye inceleme başlattı - Son Dakika


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