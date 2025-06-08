İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı\'nda Hastane Ziyareti Gerçekleştirdi

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarını ve hastanede yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etti.Vali Gül'e ziyaret sırasında Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Korkut Okyay da eşlik etti. Hastaneye gelen Gül, ilk olarak kendisini karşılayan Kaymakam Uçgun, hastane yönetimi ve çalışanlarıyla bayramlaştı. Ardından Vali Gül ve beraberindekiler hastanede yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Gül, sohbet ettiği hastalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti. Ziyaret sonrasında Vali Gül çalışanlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.