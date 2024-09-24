İsviçre\'de Sarco İntihar Kapsülü Gözaltıları

Sağlık

İsviçre polisi, Sarco isimli intihar kapsülünün kullanılması ile ilgili gözaltılar yapıldığını duyurdu.

Pazartesi günü ülkenin kuzeyindeki Schaffhausen kantonunda söz konusu tasarımın kullanıldığı belirlendi.

Polis operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Schaffhausen kantonu savcılığı, intiharı teşvik ile intihara yardım ve yataklık suçlamasıyla birkaç kişiye ceza davası açtı” denildi.

Kaç kişinin gözaltına alındığı açıklanmadı.

İsviçre Sağlık Bakanı Elisabeth Baume-Schneider, Sarco kapsülünün kullanımının hem ürünün güvenlik mevzuatına uymaması hem de kapsülde azot gazı kullanılmasının kanun dışı olması nedeniyle yasal olmadığını söyledi.

Ötenazinin yasal olduğu İsviçre’de Sarco isimli modül, ilk kez gündeme geldiği 2018 yılından bu yana tartışılıyordu.

Sarco ismi Sarcophagus (lahit) kelimesinden türetildi.

İntihar makinesi olarak da anılan tasarım, şezlong benzeri bir sandalyenin bulunduğu hava geçirmez bir kapsülden oluşuyor.

İçine girip yatan kullanıcının azot gazı akışını sağlamak için bir düğmeye basmasıyla işlem başlıyor. Bu gaz kişinin bilinç kaybı sonrası oksijen yetmezliğinden ölümüne yol açıyor.

Kapsüle girip, sandalyeye uzanan kişi, ölmeden önce en son görmek istediği manzarayı seçebiliyor. Ölüm yerinin İsviçre Alpleri mi ya da deniz kenarında bir yer mi olacağına karar verebiliyor.

Ziyaretçiler intihar düğmesine bastığı an, sanal gerçeklik gözlüğünün görüntüsü yavaşça siyaha dönüyor.

Sarco’nun son hali 17 Temmuz 2024’te ‘Son Durak’ (Last Resort) isimli yardımı intihar üzerine çalışan bir sivil toplum kuruluşunun medya etkinliğinde tanıtıldı.