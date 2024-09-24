İsviçre'de Sarco İntihar Kapsülü Gözaltıları - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık
BBC

İsviçre'de Sarco İntihar Kapsülü Gözaltıları

İsviçre\'de Sarco İntihar Kapsülü Gözaltıları

İsviçre polisi, Sarco intihar kapsülünün kullanımıyla ilgili gözaltılar gerçekleştirdi.

24.09.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre polisi, Sarco isimli intihar kapsülünün kullanılması ile ilgili gözaltılar yapıldığını duyurdu.

Pazartesi günü ülkenin kuzeyindeki Schaffhausen kantonunda söz konusu tasarımın kullanıldığı belirlendi.

Polis operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Schaffhausen kantonu savcılığı, intiharı teşvik ile intihara yardım ve yataklık suçlamasıyla birkaç kişiye ceza davası açtı” denildi.

Kaç kişinin gözaltına alındığı açıklanmadı.

İsviçre Sağlık Bakanı Elisabeth Baume-Schneider, Sarco kapsülünün kullanımının hem ürünün güvenlik mevzuatına uymaması hem de kapsülde azot gazı kullanılmasının kanun dışı olması nedeniyle yasal olmadığını söyledi.

Ötenazinin yasal olduğu İsviçre’de Sarco isimli modül, ilk kez gündeme geldiği 2018 yılından bu yana tartışılıyordu.

Sarco ismi Sarcophagus (lahit) kelimesinden türetildi.

İntihar makinesi olarak da anılan tasarım, şezlong benzeri bir sandalyenin bulunduğu hava geçirmez bir kapsülden oluşuyor.

İçine girip yatan kullanıcının azot gazı akışını sağlamak için bir düğmeye basmasıyla işlem başlıyor. Bu gaz kişinin bilinç kaybı sonrası oksijen yetmezliğinden ölümüne yol açıyor.

Kapsüle girip, sandalyeye uzanan kişi, ölmeden önce en son görmek istediği manzarayı seçebiliyor. Ölüm yerinin İsviçre Alpleri mi ya da deniz kenarında bir yer mi olacağına karar verebiliyor.

Ziyaretçiler intihar düğmesine bastığı an, sanal gerçeklik gözlüğünün görüntüsü yavaşça siyaha dönüyor.

Sarco’nun son hali 17 Temmuz 2024’te ‘Son Durak’ (Last Resort) isimli yardımı intihar üzerine çalışan bir sivil toplum kuruluşunun medya etkinliğinde tanıtıldı.

Kaynak: BBC

Sağlık Bakanı, Teknoloji, İsviçre, Sağlık, Hukuk, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İsviçre'de Sarco İntihar Kapsülü Gözaltıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

15:10 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı
14:41 Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar
12:56 ABD’deyken İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar CHP lideri Özel açıkladı ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
22:35 Ekipler cinayet ihtimali üzerinde duruyor Yangın çıkan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Ekipler cinayet ihtimali üzerinde duruyor! Yangın çıkan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
22:18 Bileği bükülmüyor Göztepe, Kayserispor’u 3-0 mağlup etti Bileği bükülmüyor! Göztepe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti
22:05 Yine kazanamadılar Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Yine kazanamadılar! Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:42 Şimdiden belli oldu İşte Victor Osimhen’in Galatasaray’dan sonraki adresi Şimdiden belli oldu! İşte Victor Osimhen'in Galatasaray'dan sonraki adresi
21:41 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
21:37 Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu
21:15 Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı... Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı...
20:41 Cristiano Ronaldo’ya ülkesinde şok Şöhretinin bedelini çocuklarıyla ödedi Cristiano Ronaldo'ya ülkesinde şok! Şöhretinin bedelini çocuklarıyla ödedi
19:41 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
19:38 Alev topuna dönen araçtan cansız bedenleri çıktı Yaşlı çiftin ölümünde kahreden detay Alev topuna dönen araçtan cansız bedenleri çıktı! Yaşlı çiftin ölümünde kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 16:00:27. #1.11#
SON DAKİKA: İsviçre'de Sarco İntihar Kapsülü Gözaltıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement