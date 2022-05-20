İyileşmek için İngiltere'den Van'a geldi - Son Dakika
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İyileşmek için İngiltere'den Van'a geldi

20.05.2022 10:52

İyileşmek için İngiltere'den Van'a geldi Türkiye'nin önemli merkezlerinin yanı sıra İngiltere'de de çare bulamayan hasta, Lokman Hekim Van Hastanesi'nde geçirdiği başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

İyileşmek için İngiltere'den Van'a geldi

VAN - Türkiye'nin önemli merkezlerinin yanı sıra İngiltere'de de çare bulamayan hasta, Lokman Hekim Van Hastanesi'nde geçirdiği başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan Fatma Kaya, İstanbul'da boyun fıtığı şüphesiyle hastaneye gitti. Hastanedeki doktorların boynundaki kitlenin glumos tümörü olabileceği söylemi üzerine Kaya, hemen İngiltere'ye dönerek oradaki hastanelere başvurdu. Oradaki doktorların da glumos tümörü olduğunu söylemesi üzerine arayışa geçen Kaya, sosyal medyada Lokman Hekim Van Hastanesinde başarılı ameliyatlar yapan Prof. Dr. Halil Başel'e ulaştı. Yapılan olumlu görüşmelerin sonucunda Kaya, Van'a gelmeye karar verdi. Lokman Hekim Van Hastanesinde başarılı bir ameliyat geçiren Kaya, sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, Londra'da yaşayan Türk vatandaşı Fatma Kaya'nın geldiği İstanbul'da boyun fıtığı araştırması yapılırken glumos tümörü tanısının konduğunu ifade ederek, "Glumos tümörü olabileceği söylenince Kaya, hemen İngiltere'ye geri dönmüş, orada detaylı araştırmalar yapılmış ve ameliyat önerilmiş. Tabi İngiltere'de çok fazla görülen bir hastalık değil. Doktor da doğal olarak 'Biz bu ameliyatı çok fazla yapmıyoruz, riski olan bir ameliyat' deyince hastamız arayışa girmiş. Bize ulaştılar. Riskleri yüksek olan bir hastalık olduğu için hastamızın tereddütleri vardı. Konuştuk, diğer hasalarımızla görüştürdük. Sonra Türkiye'ye gelmeye karar verdiler. Tabi hem Türkiye hem Van olunca biraz daha da zor oluyor. Van'a gelmeye karar verdiler. Gelince testlerini yaptık ve ameliyat ettik. Bugün dördüncü günü taburcu aşamasına geldi. İnşallah taburcu edeceğiz" dedi.

25 yıldır İngiltere'nin Londra şehrinde yaşadığını belirten Fatma Kaya ise gittiği hastanelerde doktorların söyleminden çok korktuğunu belirterek, "İstanbul'da 'bir kitle var' dediler. Sonra Londra'ya döndüm. Orada da tümör dediler. Bir kaç yere gittim. Bana 'felç olursun, yüz felci geçirirsin, sesin gider' dediler. Londra'daki hoca tarafından testler yapıldı. Ben 'korkuyorum' dedim. Halil Hocaya çocuklarım ulaştılar. Çocuklarım takip ettiler ve iyi bir doktor dediler. Bende İngiliz doktora senede kaç ameliyat yaptığını sordum. O da 'Senede maksimum 7-8 tane yapıyorum. Bu hastalık burada çok yok' dedi. Ben de Türkiye'de gideceğim doktor ayda 10 tane yapıyor deyince, o da bana 'gidebilirsin' dedi. Bende geldim ve çok iyiyim. Çok iyi bir doktor. Problemi olanlar Halil Hocaya gelsinler. Eli öpülecek bir doktor. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

İyileşmek için İngiltere'den Van'a geldi
İyileşmek için İngiltere'den Van'a geldi
İyileşmek için İngiltere'den Van'a geldi
İyileşmek için İngiltere'den Van'a geldi

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Kaynak: İHA

Lokman Hekim, Türkiye, England, Van, Sağlık, Son Dakika

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