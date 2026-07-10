İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Bağımlılıkla Mücadele Protokolü

İzmir Bakırçay Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü arasında bağımlılıkla mücadele, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın yaygınlaştırılması ve ortak projelerin geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu aracılığıyla başta öğrenciler olmak üzere toplumun farklı kesimlerine yönelik önleyici, koruyucu ve bilinçlendirici çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve bilimsel bilgi üretimine dayalı ortak projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Üniversite ayrıca, "Toplumsal Farkındalık Buluşmaları" adı altında düzenlenen etkinliklerle bağımlılığın nedenleri, korunma yöntemleri ve çözüm süreçlerine ilişkin bilimsel bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca sağlık alanının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Mücadelenin çok boyutlu bir süreç olduğunu vurgulayan Akpınar, üniversiteler olarak bilimsel bilgi üretmek, toplumu bilinçlendirmek ve çözüm odaklı çalışmalara öncülük etmek gibi önemli sorumluluklarının bulunduğunu, bağımlılığın önlenmesine yönelik bilimsel çalışmaları, eğitim faaliyetlerini ve toplumsal katkı projelerini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.